Defiende AMLO a hija de Alejandro Esquer, su secretario particular

El presidente Andrés Manuel López Obrador despotricó este viernes contra la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, tras haber publicado que Carmelina Esquer, hija de Alejandro Esquer -su secretario particular- se convirtió en directora de Pemex en Houston sin tener la experiencia necesaria, además de haber comprado una casa millonaria y percibir más ingresos que el presidente.

“A nosotros todos los días ataques y ataques y ataques”, comentó el presidente durante su conferencia de prensa matutina en Cajeme, Sonora. “Ahora sale de una hija de Alejandro Esquer, como estoy aquí en su pueblo lo menciono, que es una gente de primera Alejandro, es mi secretario particular, y su hija pues estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto, y un gran escándalo del periódico Reforma, de Junco”.

De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Carmelina Esquer mantiene en secreto los contratos de la filial de Pemex en Houston, incluidos los de Baker Hughes y Vitol. “Sin experiencia en el ramo petrolero, tiene un sueldo neto equivalente a más del doble del Presidente de México, lo cual le ha permitido adquirir una casa valuada en 400 mil dólares, a 15 minutos de donde vive José Ramón López Beltrán”, señala el sitio, que también reveló el estilo de vida del hijo de AMLO.

Al respecto, el presidente señaló: “Un poco lo de Loret de Mola, que dice lo de mi hijo, rentaba una casa la esposa y un escándalo tremendo, y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de cuatro hectáreas en Valle de Bravo, tiene un departamento que está en Polanco, en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, estamos hablando de 40, de 50 millones de pesos”.

Guerra sucia

El presidente López Obrador afirmó que derivado de este escándalo, “llegó” información a Palacio Nacional sobre Carlos Loret de Mola. “Ya no tenemos nosotros espías, ya desapareció el Cisen, no andamos escuchando conversaciones de nadie ni espiando a nadie, no hay espionaje, pero sí hay inteligencia porque la gente nos lleva mucha información”, añadió.

“Nos atacan todos los días a ocho columnas, Reforma, bueno, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, ¿y qué pasa?, nada, porque esto ya cambió. Antes así dominaban; ahora afortunadamente existen las benditas redes sociales, la gente se informa”, concluyó.

