Que la Cumbre de las Américas sea ejemplo mundial de diálogo y hermandad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aún no sabe si ya fue invitado a la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. A pesar de que a inicios de año ya había confirmado su asistencia, tras su gira por Centroamérica y el Caribe puso en duda su presencia, ya que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela informaron que no habían sido invitados.

Sin embargo, fue el pasado viernes cuando la agencia Reuters dio a conocer que el gobierno de Joe Biden envió un primer paquete de invitaciones. Aunque no se conoce la lista oficial, el Gobierno de España informó haber sido invitado al encuentro.

Horas después de la conferencia de prensa matutina, López Obrador recibió en Palacio Nacional a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México y quien se ha mostrado muy cercano al gobierno del mandatario.

Washington adelantó que las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no estarán entre los invitados al considerar que no respetan la democracia, lo que ha provocado incomodidad en todo el continente. El primero en levantar la voz por la potencial exclusión de estos tres países fue el presidente mexicano; una postura a la que posteriormente se sumó el presidente boliviano, Luis Arce.

Cumbre de las Américas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido que participen todos los mandatarios de América Latina (Getty Images Composición )

“Falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día 6 al 10 de junio y estamos a 23 de mayo, o sea, falta todavía tiempo, faltan más de 10 días. Se está hablando, se está dialogando, con el propósito de que se invite a todos. Hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador durante la conferencia de prensa matutina.

Cuestionado sobre si ya recibió la invitación, el presidente respondió: “No tengo completa la información porque a lo mejor sí. Quizás Relaciones Exteriores ya recibió la invitación, o a lo mejor ya está en la oficina -y como he estado afuera- no he podido revisar la correspondencia. Lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y la hermandad. Que Los Ángeles se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad”, dijo López Obrador.

AMLO finalizó en que debe aprovecharse este encuentro “para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política, y el de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o de la confrontación”.