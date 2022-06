AMLO promete jubilarse con pensión de 30 mil pesos mensuales

Pnsando a futuro, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que tendrá una pensión de aproximadamente 30 mil pesos al mes, una vez que termine su mandato en 2024.

También puedes leer: Sueldo de AMLO incrementa 61 mil pesos anuales

“Voy a tener una pensión del Issste, que calculo va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados. Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al Issste, y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor y fui director de Organización Social”, comentó López Obrador. “Luego fui jefe de gobierno y también me hicieron el descuento, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, añadió el mandatario.

De acuerdo con el portal Nómina Transparente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Andrés Manuel López Obrador, como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, percibe un sueldo bruto mensual de $166 mil 532 pesos. Se considera que su sueldo neto estimado es de 115 mil 739 pesos.

“No tengo bienes materiales. Yo siempre he sostenido que no importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto”, comentó el presidente.

En noviembre de 2018, semanas antes de asumir como presidente, López Obrador ‘cumplió' una de sus más acérrimas promesas de campaña: eliminar las pensiones a expresidentes, que les garantizaban ingresos de hasta cinco millones de pesos al año. Además, redujo su sueldo a la mitad de lo que ganaba su antecesor, Enrique Peña Nieto.

“Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.

A mitad del camino El presidente afirmó que vivirá de los libros que haya vendido, como "A mitad del camino". (MAMAHUA-1)

También puedes leer: Sueldo de jefes militares, más alto que el de AMLO

¿Qué piensa hacer AMLO cuando ya no sea presidente?

López Obrador, quien durante 18 años buscó llegar a la presidencia, elecciones a las que se presentó en tres ocasiones, explicó este miércoles que una vez concluido su periodo presidencial, se alejará de la vida pública para siempre.

“Tengo la convicción, la firme convicción, de jubilarme. Y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico, no; ni la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, nada, nada”, comentó el mandatario.

Cuestionado sobre por qué se retira de la vida pública, López Obrador respondió: “Porque uno no debe tener tanto apego, ni al dinero, ni al poder”. Finalmente, dijo que tampoco buscará ningún otro tipo de cargo ni diplomático, ni nada.

En video: