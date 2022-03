AMLO presume estar “en pobreza extrema” comparado con los ingresos de los grandes medios

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que él podría considerarse en “pobreza extrema”, en comparación con los ingresos de las grandes empresas de medios de comunicación.

El mandatario hizo la comparación al hablar de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. “Por eso queremos que dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes; pero no sólo Loret, sino todos estos periodistas que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción, son defensores de la corrupción”, consideró.

“Sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Yo tengo menos bienes que esos periodistas”, comentó el presidente.

“Si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado; pero si comparo lo que tengo con los que poseen algunos periodistas, pues soy pobre, porque es increíble lo que tienen. Y no estoy hablando de las empresas, ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema, en comparación con los machuchones”, comentó el presidente.

De acuerdo con la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, Andrés Manuel López Obrador, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos tiene un sueldo bruto mensual de 166 mil 532 pesos. Su sueldo neto estimado es de 115 mil 739 pesos con 74 centavos.

No todo el que tiene es malvado: AMLO

El presidente insistió que “no todo el que tiene es malvado”. “Hay gente que ha hecho su patrimonio con esfuerzo, trabajo y de conformidad con la ley, y merece respeto, y el empresario que invierte y corre riesgos y genera empleos merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida, del influyentismo, de la corrupción, de este tipo de cosas”, añadió.

Finalmente, AMLO consideró que no le enojan los ataques: “Tengo un escudo protector, mi autoridad moral, y eso me da autoridad política, y por eso los puedo enfrentar, si no, ya me hubiesen hecho papilla o minilla de peje”.

