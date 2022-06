Considera AMLO invitar a exgobernadores a su gabinete, sean del partido que sean

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta invitar a su gobierno a los gobernadores del país que concluirán su mandato en este año.

Cuestionado sobre si invitará a los gobernadores de los estados que acudieron a las urnas este 5 de junio (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), López Obrador respondió: “a algunos sí”.

Sin embargo, no quiso adelantar ni nombres, ni los estados que actualmente gobiernan.

“Poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí”, comentó López Obrador. Ante la insistencia sobre si la frase “ayudar aquí” se refiere a una secretaría de Estado, explicó: “A un encargo importante, un encargo, porque aquí no hay cargos, son encargos, o son cargos con encargo. Pero se enojan mucho los expertos cuando hablo de estos temas”.

“La idea es sacar adelante el proyecto, sacar adelante la transformación. Va a ser realmente un buen legado para las nuevas generaciones. Y tenemos que apurarnos porque ya nos quedan dos años”, añadió.

AMLO se prepara para las elecciones del 2024

El presidente comentó que es importante que ya no haya “tapado” en cuanto a los candidatos de próximos procesos electorales. “Esto del ‘tapado’ empezó en 1880 cuando llega por primera vez Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección, derroca a Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 y termina el periodo el 80. Y como acaba de llegar con la bandera de la reelección pues no podía modificar la Constitución, que ese era su propósito desde el principio, perpetuarse en el poder. Nada de que se fue volviendo dictador en el transcurrir del tiempo, no, desde que llegó”.

Finalmente, el presidente señaló que no hará campaña rumbo a 2024. “Nada más lo voy a apoyar, voy a decir: Este es el candidato que yo voy a apoyar, o la candidata, mujer u hombre, hombre o mujer”, concluyó.

