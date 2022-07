Plantea AMLO incluir a narcos en la jornada nacional de oración propuesta por la Iglesia

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Iglesia Católica y los Jesuitas hayan convocado a una jornada nacional de oración, con el objetivo de construir la paz, diálogo en el que pidió sumar a los grupos del narcotráfico, porque “también son seres humanos”.

“Celebro el comunicado de la Iglesia católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono”, comentó el presidente al finalizar la conferencia de prensa matutina de este martes.

Cuestionado sobre si también a los narcos, el presidente dijo: “Sí, estoy de acuerdo. También, porque son seres humanos”.

A López Obrador se le preguntó si esto implicaría una especie de pacto con los grupos delincuenciales de México, a lo que respondió. “Ese es otro asunto. Pero, lo que ellos [los líderes religiosos] plantean es que se debe tratar aún a estas personas [los cárteles del narcotráfico] como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante, porque es el perdón”.

“Yo no estoy diciendo negociación. Nosotros no tenemos ninguna negociación”, comentó el mandatario. “Lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo”.

El presidente criticó voces que exigen que haya un ataque frontal contra los criminales. “Ya estaba yo escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero si fascistoides, de eliminar, de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere. Y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias ni de ninguna persona con buenos sentimientos”, añadió.

La paz es fruto de la justicia, no del exterminio, no es la guerra — Andrés Manuel López Obrador, 5 de julio de 2022

“En el último comunicado o en las declaraciones hablaban, en dos ocasiones, de que no eran suficientes los abrazos. Yo también puedo decir, claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los fachos eso es lo que proponen”, comentó el presidente.

El presidente pidió no quedarse solamente en el “análisis de la realidad” y mejor buscar “transformar la realidad”. “La construcción de la paz requiere de muchas acciones. Tiene que ver con lograr una sociedad mejor, con el combate a la pobreza, a la desigualdad. Tiene que ver con el combate a la corrupción y la impunidad. Muchas cosas, muchas, muchas”.

Unirnos para pedir por la paz: Compañía de Jesús

Mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús:



🕊️ | Oremos juntos por la justicia y la reconciliación para la paz. pic.twitter.com/WCr6cCmSmH — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) July 5, 2022

La iglesia jesuita en México publicó este lunes un mensaje del Episcopado Mexicano, de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, en el cual piden a su comunidad “orar juntos por la justicia y la reconciliación para la paz”.

“Los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz. La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz”, dice el comunicado.

Te recomendamos ver:

Policías de Neza golpean a repartidores de aplicación