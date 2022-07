‘Ver las plantas’ y ‘no recibir ni a sus hijos’ son los planes de AMLO para su jubilación

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se alejará totalmente de la vida pública una vez que haya concluido su mandato presidencial. A diferencia de otras ocasiones, el mandatario hizo énfasis en que no recibirá “ni a sus hijos”, siempre y cuando vayan a visitarlo con fines políticos.

“Yo termino a finales de septiembre y me jubilo. No vuelvo a la actividad pública, política, no voy aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares”, comentó el presidente en la conferencia de prensa matutina.

“El tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi consciencia tranquila de haber servido a mí país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política”, comentó el presidente.

López Obrador afirmó que se dedicará a escribir libros al concluir su sexenio y que ni siquiera planea publicarlos con frecuencia. “El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista. Imaginar, también con códices y con relatos orales, cómo era la vida pública, política, en la época prehispánica y luego cuál fue el pensamiento dominante a partir de la llegada de los invasores europeos, y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso”, comentó el mandatario.

“Voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo, y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión. Me voy a despedir de las redes sociales”, añadió el mandatario.

El presidente afirmó que tampoco piensa recibir a políticos, ni dirigentes ni simpatizantes. “Ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política, no”.

Hay relevo generacional: AMLO

El presidente afirmó que está “muy contento” de que exista relevo generacional. “Termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones y hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres”.

Finalmente, López Obrador afirmó que los más jóvenes “vienen muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes. Los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales. Tienen mucha capacidad para argumentar. Es un renacimiento de la política y también del periodismo, es una revolución de las conciencias”.

