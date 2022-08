Condena AMLO ataques a la población civil en Ciudad Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que tras el enfrentamiento de dos grupos del narcotráfico, los Chapitos y los Mexicles, se atacara a la población civil, causando nueve asesinatos. Además, dos internos del Cereso No.3 también fallecieron, dando un total de 11 muertes.

“Esto es lo más lamentable del asunto”, dijo López Obrador previo al informe correspondiente por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en voz del subsecretario Ricardo Mejía.

“Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita. Se agredió a la población civil, inocente, como represalia. No fue el enfrentamiento entre dos grupos, empezaron a disparar a civiles”, añadió el presidente.

En su intervención, Mejía Bermeja detalló que los diversos ataques en Ciudad Juárez ocurrieron tras la riña en el Cereso no.3 ocurrida a las 13:27, donde hubo 20 heridos y dos muertos por impactos de arma de fuego tras un enfrentamiento entre los grupos mencionados.

“Hubo una agresión en el módulo 2, al interior del Cereso, donde grupos delictivos identificados como los Chapitos fueron atacados por los Mexicles. A partir de esta situación, los Mexicles atacaron e hicieron disturbios contra la población’, dijo el subsecretario.

Finalmente, Ricardo Mejía destacó que a la 01:00 horas de este viernes se detuvo a seis integrantes de los Mexicles, quienes participaron en estos hechos. Además, de acuerdo con palabras del alcalde de Ciudad Juárez, ya se restableció el orden público en la región.