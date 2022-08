SCJN evade presiones, se toma su tiempo para analizar estatus de la Guardia Nacional

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, aseguró que existen únicamente dos asuntos pendientes relacionados a la militarización en la corte, esto debido a que aún no tienen proyecto y se mantienen en estudio por los ministros que se encuentran a cargo de ellos.

La SCJN no está deteniendo nada que tenga que ver con la militarización en el país, solo tenemos dos asuntos relacionados a ese tema, el primero es un acuerdo con el que se dispone de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública, y el segundo asunto es relativo a la Ley de la Guardia Nacional (GN). Ninguno de estos asuntos tiene proyecto”,

A pesar de esto, Arturo Zaldivar, aseguró que confía en que los ministros saquen adelante estos temas, en donde justificó que, por la naturaleza de los mismos, requieren un estudio a profundidad debido al contexto que se vive en la República mexicana.

Seguramente existen buenas razones por las que todavía no hay un proyecto, supongo que están estudiando el tema, porque son asuntos de una enorme trascendencia para el país, el presidente de la corte no puede distar de algo que todavía no hay proyecto, pero tengo toda la confianza en mis compañeros.

— Precisó Zaldivar.