AMLO acepta reunirse con Fox, Calderón y expresidentes para llamado a la unidad

Si los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari están de acuerdo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a invitarlos a Palacio Nacional para tomarse una fotografía, con el objetivo de promover la unidad nacional.

Así lo informó, entre risas, López Obrador este viernes en su conferencia de prensa matutina, realizada en Tijuana, Baja California, en respuesta a un mensaje publicado en Twitter por el expresidente Vicente Fox Quesada.

“Hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. Cuando se pueda lo invito a Palacio, a él y a todos, para que vayan allá”, comentó. “Él también se invitó, entonces está doblemente invitado. ¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional. ¿O no es el Palacio del Gobierno de la República, de la cosa pública? Si ellos están de acuerdo, yo los invito y ahí nos tomamos la foto”, dijo López Obrador.

Al explicar que “en política se tiene adversarios, no enemigos”, y tras ser cuestionado por las críticas y acusaciones del senador de Morena Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, contra la actual gobernadora Marina del Pilar, también de Morena, el presidente señaló que los políticos deben de pensar en el pueblo, y no en sus intereses personales.

“Por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe de estar el interés del pueblo. El interés general. Nuestro amo es, no lo olvidemos, el pueblo”, añadió.

López Obrador también comentó que apuesta a la sensatez de todos los políticos. “Todos nos debemos de portar bien”, y al ver en pantalla el mensaje del ex presidente, volvió a comentar “Si ellos están de acuerdo yo los invito y ahí nos tomamos la foto”.

