Sin ‘parque’ 60% de los programas sociales federales

En 2021, solo 49 de los 122 programas sociales del gobierno federal –40.2%– contaron con los bienes y servicios necesarios para cumplir sus objetivos, es decir, tuvieron asociación lógica entre los componentes y el propósito del proyecto, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los 122 programas sociales se desglosan en 15 dependencias gubernamentales, de las cuales ocho no poseen los recursos suficientes para alcanzar las metas establecidas en más del 50% de sus iniciativas: Instituto Nacional de las Mujeres; Secretaría de Cultura; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Educación Pública; Secretaría del Trabajo y Previsión Social ; y Secretaría de Salud.

Asimismo, los estudios del Coneval revelan que de los ocho programas sociales creaos tras le llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la silla presidencial, en 2019, solo uno cumple en su totalidad con el criterio de asociación lógica entre sus entregables y su objetivo principal.

Los componentes de dichas políticas públicas son las tablets o computadoras entregadas o el dinero depositado de una beca, por ejemplo, explicó en entrevista el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Sin estos el propósito del proyecto no se logra, abundó, ni se generan impactos en la población.

“Es decir, si yo quiero tener las manos húmedas (meta central), lo que tengo que hacer es poner mis manos en una cubeta con agua o ponerlas en el chorro del agua (asociación lógica). ¿Qué pasa si quiero tener las manos mojadas, pero pongo las manos en la pared que está seca? Seguramente el efecto no será lo esperado porque mi consecución de acciones no corresponde con el objetivo que busco”, detalló el académico.

El gobierno de AMLO se apropió electoralmente de los programas sociales, tal y como lo hicieron otros presidentes, no obstante, les quitó asociación lógica y no les aportó nada innovador ni progresista, añadió Aguilar Astorga. El gran problema de la política pública es el diseño, dijo, porque ha predominado la presupuestación sobre la planeación.

“Entonces, se invierte dinero público en programas sociales que no tienen una base causal, esto en dimensiones de 60%. Lo que dice Coneval, básicamente, es que hay un 60% de programas sociales que seguramente no tendrán los resultados mínimos esperados, por lo tanto, lo que valen esos 60% de programas es dinero tirado a la basura”, aseveró el investigador de la UAM.

A tres preguntas con...

Doctora María del Pilar Berrios, investigadora de la UAM

¿Qué generan estos programas sociales?

Una percepción favorable del actuar gubernamental, pero sin valorar qué tanto los problemas sustantivos, estructurales, se están resolviendo o no con estas medidas. O sea, ¿quién podría calificar de una manera negativa el recibir mil 300 pesos mensuales?, me refiero al programa de personas adultas mayores, por ejemplo, en donde la percepción de esta población obviamente va a ser positiva. Pero la pregunta es ¿esos mil 300 pesos están resolviendo las condiciones de pobreza o de falta de garantía de los derechos integrales de estas personas?

¿Se están cumpliendo los propósitos de los programas sociales?

Yo diría que no. Por ejemplo, problemas tales como el trabajo, la generación de empleo; el desarrollo territorial comunitario; la articulación entre políticas, o sea, en esta lógica de decir qué tanto los programas como Sembrando Vida logran resolver el problema medioambiental a mediano plazo.

Por ejemplo, en el caso de los jóvenes las becas que les asignan por estudios de educación superior tienen montos que no resuelven las problemáticas de alimentación, de transporte, de educación en términos de materiales; entonces, los montos al no ser suficientes no están resolviendo el problema original que tiene que ver con la no deserción, la calidad en la educación y con el egreso de perfiles con todas las habilidades necesarias para insertarse en un mercado laboral.

¿Cuáles son las consecuencias de que los programas sociales no tengan asociación lógica?

Cuando Coneval plantea que no hay esta consistencia interna (asociación lógica) en los programas lo que está evidenciando es un déficit técnico en términos de preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo se selecciona la población objetivo, los objetivos son coherentes con el problema que le da origen?

Si el Ramo 20 que tradicionalmente tiene que ver con enfrentar la pobreza, si se hace con programas con un déficit técnico evidente (la asociación lógica), pues lo que tendremos como resultado es que la pobreza en lugar de reducirse se va a mantener o se va a acrecentar.