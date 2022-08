Inflación ‘noquea’ disminución de pobreza en Latinoamérica; aumentará en 2022

Una inflación sin control eleva los precios de los bienes y servicios; los más afectados son las personas de escasos recursos. Según previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el encarecimiento en la región llegará a 12.1% durante el cierre de 2022; en el último trimestre de 2021 ascendió a 6.6%.

Este escenario golpeará una de las principales luchas de Latinoamérica: disminuir la pobreza. Las proyecciones de la Cepal advierten que este año la precariedad pasará de 32.1% (cifra registrada en 2021) a 33%; mientras, la pobreza extrema aumentará de 13.8% a 14.5%.

La desenfrenada inflación en los países latinoamericanos se debe, principalmente, a dos factores internacionales: la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, explicó a Publimetro Juan Manuel Cisneros García, investigador del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, Perú.

Con ello, abundó el académico, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de América Latina ante los conflictos extranjeros. Sin embargo, los sectores de la sociedad más ricos no tendrán mayores dificultades, dijo, porque se beneficiarán de otra manera: tienen cómo generar cestas de consumo y de inversión en distintos lugares.

“La población de más bajos ingresos, ellos sí tienen problemas muy fuertes. Siempre que hay problemas de inflación, siempre que hay problemas de baja de la producción la población más vulnerable va a ser la más pobre”, aseveró Juan Manuel Cisneros García.

De mantenerse la tendencia actual del encarecimiento de los bienes y servicios, México, Colombia y Paraguay serán los países de Latinoamérica con mayor retroceso en la lucha contra la precariedad social. El primero incrementará su pobreza total de 34.9% (en 2021) a 36.2% (en 2022); en el segundo crecerá de 36.3% a 38%; y en el tercero subirá de 21.8% a 23%.

Asimismo, entre las naciones que registrarán menor aumento de carencias económicas en el presente año respecto a lo observado en el pasado periodo anual destacan Nicaragua (de 45.3% a 46%), Perú (de 25.1% a 25.5%) y Chile (de 8.7% a 8.9%).

Otro mal: desaceleración económica

El crecimiento económico en América Latina también se perjudicará por un factor externo: la guerra en Ucrania . Debido a ello, la Cepal anticipa una desaceleración de la economía en 2022, la cual bajará la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 6.3% -cifra matriculada en 2021- a 1.7%.

La desaceleración del crecimiento económico en un país afecta a las personas de menores recursos, porque los ingresos salariales bajan, pero el alza en los precios no se detiene, señaló en entrevista Gregorio Vidal Bonifaz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en México.

Procesos diversos acompañan la caída del PIB, añadió el especialista. Por ejemplo, abundó, las empresas suspenden nuevas inversiones, como consecuencia no hay contratación de nuevo personal y, además, existen restricciones en el pago de los salarios.

En otros casos, agregó el investigador mexicano, las compañías no tienen las condiciones para continuar su operación, es decir, no venden lo que generan; entonces, no recuperan ganancias porque el costo de producción supera el precio final del artículo o servicio.

“En todos los países de Latinoamérica hay problemas (con la inflación y el crecimiento económico) y sí tiene un impacto fuerte en el conjunto, porque hay elementos comunes (como la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania) en las naciones de América Latina que propician un impacto semejante”, apuntó Gregorio Vidal Bonifaz.

Paraguay (0.7%), Chile (1.5%), México (1.7%), Perú (2.5%) y Ecuador (2.7%) figuran entre las naciones con la peor proyección de crecimiento económico para 2022. Por el contrario, Panamá (6.3%), Colombia (4.8%) y Guatemala (4.2%) destacan dentro de los países con expansión del PIB.

Cuando hay una desaceleración de la economía el impacto más fuerte cae sobre el empleo; por esto una recesión, acompañada de inflación, perjudica a la población más pobre, indicó a Publimetro Marcela Vera, economista de la Universidad de Chile.

Es muy probable, abundó la académica, que aquellos trabajos recuperados tras la breve reactivación del mundo, luego de la pandemia de Covid-19, vuelvan a desaparecer. Particularmente, la falta de empleo daña a jóvenes, mujeres y adultos mayores, precisó Marcela Vera.

A tres preguntas con...

Pedro Romero Alemán, director de la Maestría en Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

¿Qué es la inflación?

La inflación es el aumento general y continuo del nivel de precios o de los precios en general de los bienes y servicios. Esto incluye a los alimentos y bebidas. Es decir, la inflación va a provocar que este tipo de bienes se encarezcan y esto resulte en reducción de su demanda.

¿Qué factores influyen en la aceleración de la inflación?

Recientemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues estos países producen granos y otros que afectan a los costos del aceite de cocina y el incremento de precios de energía, por ejemplo. Otro factor es la enorme cantidad de dinero emitida por países extranjeros durante la pandemia (de Covid-19) para ayudar y subsidiar actividades económicas.

¿A qué sector de la población afecta más?

La inflación siempre afecta más a las personas con salarios bajos y fijos, o a aquellos que no tienen ingresos estables. Es decir, a las personas de menores ingresos en cada país en general. Además, la desaceleración del crecimiento económico impacta con mayor desempleo y una reducción de su estándar de vida.