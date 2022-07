Seguridad social para periodistas independientes: creada y ejecutada en lo ‘oscurito’

“Siempre hemos dicho que no es fácil que las cosas se sepan”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina del pasado 6 de julio, un mes después de anunciar un programa de seguridad social para periodistas independientes , del cual no se tiene información sobre su comité consultivo ni de los criterios para entregar el apoyo.

Esta iniciativa del gobierno federal es coordinada por Jesús Ramírez, vocero de presidencia. Consiste en afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los comunicadores sin relación contractual con empresas; la cobertura abarca enfermedades y maternidad, guardería, invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro.

Para aprobar a los beneficiados se creó un comité consultivo; cinco personas invitadas por Ramírez Cuevas lo conforman, así lo precisó el funcionario durante la mañanera del 7 de junio. Sin embargo, aún no se revela cómo se seleccionaron ni los criterios a seguir en la autorización o no de los aspirantes al programa.

Rubén Villalpando y Enrique Galván, colaboradores del medio con más publicidad oficial en 2021 –según reportes de Artículo 19–, el periódico La Jornada; Fernanda Tapia, conductora de un espacio radiofónico de la Secretaría de Gobernación (Segob), La Hora Nacional; Nancy Flores, jefa de información de la revista Contralínea, la cual recibió 30 millones de pesos por publicidad oficial en los primeros tres años del sexenio de AMLO –cifra superior a lo obtenido en toda la administración de Enrique Peña Nieto: 20.6 millones de pesos, de acuerdo con datos de Compranet–; y José Reveles, miembro de la Comisión Verdad y Justicia de la Segob, son quienes integran dicha junta.

El gobierno federal debió acercarse a gente no afín a ellos para garantizarle al gremio periodístico la imparcialidad en su proyecto, es decir, que no habrá discriminación hacia los comunicadores independientes con temas críticos a la autollamada Cuarta Transformación, señaló a Publimetro Víctor Martínez Villa, abogado de Propuesta Cívica.

Evidencia de experiencia en medios de comunicación, Currículum Vitae y tres productos periodísticos publicados en el último año son los documentos de los solicitantes a revisar por el comité consultivo.

Sí hay un riesgo de falta de imparcialidad en esta comisión, subrayó el abogado de la organización especializada en derechos humanos y libertad de expresión , pues pudieron elegir algo mucho más equilibrado y no verse tan descarados.

“Esa parte llama mucho la atención, ¿por qué seleccionar personas que son afines a la 4T cuando pudiste abrir una convocatoria? La convocatoria habría sido la vía más institucional para personas que quisieran formar parte del comité consultivo”, dijo Martínez Villa.

El comité consultivo se integró de manera discrecional, no se eligió de manera democrática, además deja muchas dudas porque no se conocen las discusiones llevadas a cabo en sus reuniones, aseveró en entrevista Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Hasta donde sabemos, abundó, no se consultó a los periodistas ni hubo un censo o diagnóstico previo sobre el programa de seguridad social . Es distinto cuando se forma un consejo por convocatoria, donde los informadores deciden quién los represente, apuntó.

“Me parece un comité un poco raquítico, ahí tendría que haber, por lo menos, un académico de la comunicación que pueda avalar el trabajo periodístico, o periodistas con muchísimo más experiencia. Creo que este comité enfrentará muchos retos, ojalá y los puedan superar”, indicó Balbina Flores.

No es algo nuevo

Cualquier persona sin relación laboral puede afiliarse al IMSS como trabajador independiente; quien lo hace tiene los mismos derechos que alguien registrado por su patrón. En ambas la cuota de seguridad social es pagada por el solicitante.

Por el contrario, el aseguramiento de periodistas por cuenta propia lo auspiciará el gobierno federal: destinará el 25% de los recursos públicos aprobados para publicidad oficial –760 millones de pesos –. No se detalló más al respecto.

Si bien es un proyecto con buenas intenciones, hay varias cosas por precisar, sobre todo porque no se anuncia nada nuevo, la afiliación al IMSS está al alcance sin necesidad de entrar a un programa, señaló la representante de RSF.

También cuestionó que se presentara en un día mediático, el Día de la Libertad de Expresión en México, pues lo mostraron como una gran iniciativa en favor de los comunicadores, pero es muy cuestionado.

“Mencionan que destinarán un porcentaje de la publicidad para este programa. Tampoco queda claro cómo harán ese procedimiento. Entonces, hay muchas preguntas entorno a ese programa, no quedan todavía muy claras muchas cosas, hay bastante discrecionalidad en la manera como se piensa implementar”, aseguró Balbina Flores.

Comité consultivo, sin antecedentes

En ningún programa de afiliación al IMSS existe una figura como la del comité consultivo. Para darse de alta en la institución, ya sea como trabajador independiente o como empleado, no pasas por revisiones o criterios ni entras a una lista de espera, explicó a este medio Rolando Silva, miembro de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.

El IMSS detecta y bloquea en automático a quienes se registren por segunda vez, sin requerir la verificación de alguien; además, el Servicio de Administración Tributaria sabe con precisión si las personas tienen o no ingresos recurrentes, añadió el especialista.

La baja en el Seguro Social únicamente se da cuando el trabajador independiente suspende sus pagos o si dejas de laborar para el patrón que te dio de alta. No obstante, en el programa para periodistas por cuenta propia no hay información sobre las causales de una pérdida del beneficio, advirtió Rolando Silva.

Si el IMSS posee la capacidad de evitar la duplicidad de registros, no es necesario el comité, consideró Víctor Martínez Villa. Asimismo, cuestionó su carácter consultivo, pues “¿qué van a consultar?”.

Falta un marco normativo en el cual se dé atribuciones claras a la mencionada junta para saber con claridad sus funciones y, de ese modo, garantizar la no discriminación por el trabajo periodístico realizado, enfatizó el abogado de Propuesta Cívica.

“Esta opacidad genera muchas dudas, y el problema de generarle dudas al gremio periodístico es que muchos no se acerquen. Eso lo comento porque hemos trabajado mucho con periodistas independientes y, en algunos casos, hay desconfianza directa hacia el Ejecutivo federal y Morena ”, dijo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México seis mil 28 comunicadores trabajan por cuenta propia. No obstante, el proyecto coordinado por el vocero de presidencia solo recibió 471 solicitudes durante su primer mes; de estas se aprobaron 386.

¿Qué pasará con la información?

Además de aprobar a quienes se beneficiarán con la seguridad social, el comité consultivo creará un censo de periodistas independientes con la evidencia de experiencia laboral, el Currículum Vitae y las tres publicaciones de los solicitantes. Tampoco se reveló el motivo y manejo del listado.

Es de suma importancia que aseguren la protección de los datos personales para evitar registros fantasmas de informadores, subrayó Martínez Villa. Por ejemplo, agregó, en otros países las autoridades utilizan las regulaciones o marcos normativos, como permisos de protesta, para espiar a los defensores o comunicadores.

“¿Qué harán con los datos? Los datos que tienes aquí, los últimos tres trabajos y tu CV, son información sensible. Sí, también la línea editorial o los trabajos periodísticos de un periodista independiente es información sensible que se debe resguardar y que no se debe utilizar con fines de contrainteligencia para espiar al periodista”, apuntó el abogado.

El gobierno está obligado a transparentar todo lo relacionado con la seguridad social para periodistas por cuenta propia porque es tema de interés público, aseveró a Publimetro Paula Saucedo, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19.

Es importante la claridad, abundó, pues si se realizan procesos discrecionales, de entrada, se omiten cuestiones de derecho a la información . También, continuó, es relevante para evitar dudas sobre el proceso en quienes aplicarán a la iniciativa federal.

“Si hay cinco cosas que tienen que considerar –el comité consultivo– y que no se han transparentado, pues ahí hay un problema. Se tienen que transparentar independientemente de si alguien las categoriza como malas o buenas, porque o es transparente o no es transparente, o es basado en derechos humanos o no es basado en derechos humanos”, indicó Paula Saucedo.

Debemos prevenir la creación de un programa clientelar, donde se repliquen mecanismos de control editorial, los cuales existen en México y son parte de la realidad a la que la prensa se somete, concluyó la oficial de Artículo 19.

“Hoy quien censura no es el poder político, como en el pasado, sino los intereses económicos que controlan los medios de comunicación, en especial los propietarios y que de ellos depende que se publiquen notas que vayan acorde con sus intereses políticos ; ellos están aliados al poder económico”, dijo Rubén Villalpando, en representación del comité consultivo, tras el anuncio de la seguridad social para periodistas independientes.

A 3 preguntas con...

Fernanda Tapia, integrante del comité consultivo del programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia

¿Cómo se eligió el comité consultivo?

No tengo idea, pero a mí me habló Jesús Ramírez y me dijo ‘se te va a invitar, junto con otras personas que se dedican al periodismo, para algo muy necesario para ustedes los periodistas’. Y yo luego luego dije ‘a ver, yo me apunto’; escuché de lo que trataba y sí se me hizo muy interesante y necesario.

Más arriba estaba Jesús Ramírez –en el manejo del programa–, quien fue quien propuso esto. También Zoé Robledo –director general del IMSS–. Hubo muchas juntas antes con los otros compañeros del comité y diversas personas que coordinaron el cómo se iba a enviar la información.

¿Cuáles son los criterios para aprobar a los beneficiados?

Hay una serie de puntos que tenemos que revisar de todo este papeleo. Hasta donde yo entiendo, somos cinco dándole diario; cada que caen hay que revisarlo. Cuando lo revisamos tres, aleatoriamente, nadie sabe quién revisó qué, ahí es donde damos las tres palomitas, después regresa al Seguro Social donde hacen una segunda revisión. No creas que yo tengo la mano de oro.

(Andrea Murcia)

Se revisa el CV, se revisan las pruebas de que labora, de que lo que labora está dentro del trabajo periodístico. Nos dieron ellos –Jesús Ramírez y su equipo– cinco puntos, no sé si pueda o no mencionarlos, pero no es nada fuera del universo. Vamos, no crean que estamos revisando si le echa porras o le avienta piedras al gobierno, no no no. No tiene que ver con eso.

¿Hay discriminación por la línea editorial?

Llegue quien llegue, de veras... me llega el redactor de Loret y no tiene nada que ver, nada que ver. Eso no importa. Se revisa solo que ejerzan y que no tengan seguridad social. Es algo que tenemos todos muy en claro.

Diario entran, diario revisamos y te juro que es una muy muy gran mayoría la que cumple con todos los requisitos, pese a que hay personas que no logran o no sabe bien cómo subir sus testimonios de trabajo. Les ha costado sobre todo a quienes manejan video, seguramente los suben muy pesados.

Opinión de los periodistas por cuenta propia

Carlos Tomasini, 10 años como periodista independiente

Creo que hay una opacidad en esto, como en todo lo que hace este gobierno . Hay un comité, ellos palomean... pero quiénes son las personas que te van a elegir y por qué. No hay ninguna otra profesión que se quiera registrar ante el IMSS y te evalúen si eres digno o no.

Se trata de un programa oficialista que está buscando... no sé si alinear a los periodistas independientes. Si en algún momento tú señalas al régimen van a decir ‘ah, pero mira, bien que fuiste a recibir la dádiva del gobierno’. Entonces, sí es un programa bastante chafa, malo, opaco y con tintes oficialistas y electoreros.

Icela Lagunas, 3 años como periodista independiente

Este comité... realmente, ¿quiénes lo conforman?, ¿tienen independencia? Al final, para operar y para funcionar dependen de la propia estructura del gobierno de la República, y si el máximo representante del gobierno de la República, que es nuestro presidente , vierte un día sí y el otro también declaraciones del tipo ‘prensa fifí’... o sea, dónde estamos parados.

Raúl Macías, 5 años como periodista independiente

Deben dar a conocer quiénes integran el comité consultivo, cuáles son los lineamientos, qué es lo que harán, cómo se elegirá qué reportero independiente puede calificar para recibir los beneficios. Esperemos que realmente decidan apoyar a los reporteros, porque ahorita con los homicidios de periodistas se sigue con lo mismo, no encuentran culpables, siguen buscando... entonces, hay una desprotección hacia el periodista.