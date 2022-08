Consultas del T-MEC en política energética son políticas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que probablemente conversará sobre las consultas del T-MEC con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos; en su visita a nuestro país en septiembre próximo.

“Lo vamos a recibir”, comentó AMLO quien -cuando fue cuestionado si este tema también se comentará con Blinken- respondió: “Yo pienso que sí, porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un asunto técnico, no hay problema”, añadió.

El presidente López Obrador recordó que se reunió con 16 empresas de Estados Unidos para tratar temas relacionados con la reforma energética en México.

“Me reuní dos semanas con 16 empresas estadounidenses y en todos los casos se dio una respuesta. En varios de estos asuntos se concluyó en inversiones de empresas estadounidenses en México, en otros casos en solucionar problemas y quedaron cuestiones pendientes”, comentó.

“Luego yo fui a Estados Unidos y no hubo ningún reclamo de nada, el presidente Biden, muy generoso, muy buena persona. Y de repente regresamos y creo que a los cinco días empezamos a ver a los mexicanos que están a favor de la política estadounidense, y dicen que nos preparemos porque se van a endurecer las cosas”, añadió.

No vamos a permitir que se desborden las pasiones: AMLO

El presidente consideró que el factor electoral en Estados Unidos es clave en los temas de tensión entre México y Estados Unidos.

“Entendemos que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y, como suele pasar en todo el mundo, en vísperas de las elecciones hay excesos, se desbordan las pasiones, pero nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos, a los paisanos”, afirmó.

“Ahora ha habido más respeto, he estado pendiente de las declaraciones y posturas, y voy a seguir atento. Y no es amenaza, ni advertencia, nada de eso, es que tenemos que impulsar la fraternidad universal”, concluyó.

