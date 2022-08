Que Murillo Karam diga quién dio la orden en caso Ayotzinapa, pide AMLO

Horas antes a la audiencia en la que se determinará la posible vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuradora General de la República, por el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que revele “quién dio la orden” y dijo que Murillo y cualquier mexicano puede acogerse al criterio de oportunidad.

Sobre la audiencia de este miércoles, López Obrador comentó: “Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá hablen, que todos hablen. Si no es nada más Murillo Karam, que él diga quién dio la orden. Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa. Los jueces tienen que probar y decidir. Y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no de chueco ni de coecho”.

El presidente pidió que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, vuelva a presentar el informe sobre las conclusiones de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, rechazando similitudes con la llamada ‘Verdad Histórica’ de Murillo Karam.

“Creo que hace falta conocer el informe. Sostengo que todavía no se ha leído e incluso por eso vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Encinas que, de nuevo, se dé a conocer, de manera sencilla pedagógica, para entender bien lo que sucedió”, dijo López Obrador.

El presidente reclamó que, durante la administración anterior, “en vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad e inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Ellos lo sabían, los que participaron en este montaje”, comentó.

López Obrador reiteró que Murillo Karam asumió la responsabilidad de la investigación, junto a Tomás Zerón.

Sobre las órdenes de aprehensión que pesan sobre mandos militares, López Obrador comentó: “No por no actuar se protege al Ejército. No. El Ejército es una institución y si unos cometen delitos, no se puede culpar a todos, pero si afecta a la institución si se les protege y no se les castiga’.