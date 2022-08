“Ya me cansé”: la polémica frase de la que Murillo Karam nunca se arrepintió

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República detenido este viernes mientras salía de su casa en Lomas de Chapultepec, por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró hace tiempo que no se arrepentía de haber dicho la famosa frase ”Ya me cansé” durante una conferencia de prensa en la que detallaba lo ocurrido con el Caso Ayotzinapa en noviembre de 2014.

“Cuando dije estoy cansado, estoy cansado de eso, estoy cansado de una violencia brutal, lo vivo todos los días, sí me cimbra. Además de que tenía yo 40 horas sin dormir”, comentó el exfuncionario en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, durante el programa Primero Noticias el 10 de noviembre de 2014, tres días después de haber dicho la polémica frase.

Sobre si fue una frase desafortunada, afirmó que “no, estaba yo cansado y es la verdad. Naturalmente, no tengo por qué decir mentiras, soy tan humano como cualquiera y también me canso. Llevo 30 días durmiendo cuatro horas y ese día tenía 40 horas y además venía de Chilpancingo donde la verdad cuando los oyes (padres) te estremeces ante la impotencia de no poderles dar una verdad inmediata”, detalló en aquella ocasión.

Además, Murillo Karam agregó que estaba “cansado de la violencia brutal” y que era normal que presentara cansancio, “no es problema de vigor, sino de sentimiento”.

En dicha entrevista, el exfuncionario comentó que no tenía nada qué ocultar sobre la desaparición de los 43 normalistas y manifestó que “Ayotzinapa marca a cualquier país, “no a un sexenio”; sin embargo, a casi 7 años de lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, Murillo Karam fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República.

