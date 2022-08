Detendrán rescate de los mineros atrapados para construir capilla; afirman familiares

Familiares de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina de carbón de “El Pinabete” en el municipio de Sabinas, Coahuila, informaron que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, está negociando con las esposas de los mineros para que los trabajos se detengan y en el lugar se construya una capilla en honor a sus seres queridos.

Según refirió al periódico Reforma Juanita Tijerina Amaya, hermana del minero Hugo Tijerina, sería el próximo sábado, cuando Velázquez y las cónyuges formalicen el acuerdo y se acepte la indemnización que, de acuerdo con la publicación, contemplaría el terreno donde se encuentran los cuatro pozos de El Pinabete, donde presuntamente se construirá el recinto religioso.

Esto tendría como consecuencia que se detengan las labores de rescate, aunque otros familiares como Tijerina Amaya no estén de acuerdo con la decisión.

La reunión entre la titular de la CNPC y las esposas de los 10 mineros se dio horas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informara ante trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ya se contaba con la aprobación de las familias para llevar a cabo los trabajos de rescate a tajo abierto.

Tijerina Amaya, explicó al diario nacional que Velázquez solo tomó en cuenta a las viudas y no al resto de los familiares y afirmó que ya no recuperarán a los mineros porque la titular de Protección Civil “ya no quiso trabajar”.

En su cuenta de Facebook, Tijerina Amaya aclaró que tampoco estaba de acuerdo con los trabajos a tajo abierto que las autoridades notificaron que tomarían entre seis y 11 meses. Asimismo, indicó que habló con los medios de comunicación porque Velázquez comunica al titular del Ejecutivo una realidad muy diferente a lo que ocurre en El Pinabete.

“Mi entrevista fue para que el presidente se diera cuenta de lo que estaba haciendo esta señora (Laura Velázquez), mi coraje fue porque ella ya estaba diciendo cosas al presidente, algo que aún no se acordaba porque ella se adelanta a los hechos, lo único que quería era que el presidente se diera cuenta de lo que ella esta haciendo aquí, ya que a él le dice otras cosas muy diferentes a lo que está pasando”. — Publicó en su cuenta de Facebook Juanita Tijerina Amaya, hermana del minero atrapado Hugo Tijerina.

