Cuarto Informe de Gobierno eludirá pendientes de AMLO, como el combate a la corrupción

Este jueves 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará al Congreso de la Unión su Cuarto Informe de Gobierno, con el que rinde cuentas del estado de la Nación en los 12 meses previos, y en el que quedarán grandes pendiente sin resolver, de acuerdo con especialistas consultados por Publimetro.

Este periodo incluye la polémica inauguración de controvertidas obras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Edificaciones que ya se encuentran inauguradas y en el mejor de los casos operando, pero que aún no se encuentran al 100% funcionando.

Para José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO seguirá el mismo formato y mensaje que los anteriores, por lo que las aportaciones o novedades serán mínimas.

“Es un cuarto año en el que parece que nada cambia desde el primer año”, explica Perdomo en entrevista con Publimetro. “Y nada cambia en el sentido de que va a ser exactamente el mismo modelo de informe del presidente López. Desde el primer año, de lo único que ha sido capaz es de señalar y de seguir comparando los datos según su administración con las administraciones anteriores”.

En ese sentido, los spots promocionales del Cuarto Informe de Gobierno llevan el lema “No somos iguales”. Los cuales, el mandatario ha grabado acompañado de funcionarios de su gabinete en instalaciones como el AIFA, la refinería de Dos Bocas, Palacio Nacional y sucursales del Banco del Bienestar, entre otros.

“A cuatro años de distancia, lo deseable es que los datos a comparar ya no sean con las administraciones pasadas, sino con el gobierno actual. Pero la administración actual no puede presentar datos de superación en ninguna materia”, añade Perdomo.

AMLO, dedicado a polarizar al país

El especialista de La Salle considera que López Obrador ha consolidado la polarización en dos sectores sociales del país. “Uno realmente ha sido captado por el Presidente a través de un discurso de odio y de resentimiento por no haber sido atendido en las administraciones pasadas. Por cierto, no son los únicos: tampoco se atendió tanto ni a la clase media, ni tampoco al campesinado”.

“El presidente López polariza, en todo momento, bajo un concepto del mismo discurso que significa ‘no somos iguales y los vamos a cuidar, los estamos cuidando’ y lo va a seguir sosteniendo porque eso es el elemento fundamental de control del presidente”, añade Perdomo.

Entre los temas pendientes, Perdomo considera que no se tratarán grandes datos ni nada similar. Afirma que el presidente “es una persona política y, como tal, no le interesan los grandes datos estadísticos y va a evitar todo lo que tenga que ver con la inflación o temas relativos, como la problemática en cuanto a la compra de medicinas”

En cambio, el especialista prevé que López Obrador “va a hablar muchísimo de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional. Va a ocupar muchísimo tiempo en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Va a ocupar mucho tiempo en el tema de educación pero porque el año próximo son las elecciones y lo hará para impulsar a la señora Delfina Gómez”.

3 PREGUNTAS CON

Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey

Ángeles Estrada Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey

¿Qué podemos esperar en este Cuarto Informe de Gobierno en materia anticorrupción y de transparencia?

Creo que no vamos a ver mucha información adicional a la que ya nos han mostrado en otros informes.

Si revisamos los otros informes, vamos a ver que hay números relacionados con cuántas denuncias de corrupción recibió la Secretaría de la Función Pública.

Seguramente se va a presumir que han recibido más denuncias, lo que luego no nos dicen es qué ha pasado con ellas, porque se supone que tienen que convertirse en investigaciones. Sin embargo, cuando te adentras más en los números, te das cuenta que muchas de esas denuncias se desechan o las desecha la autoridad. Otras –muy poquitas– pasan a una investigación y de esas, muy pocas llegan al tribunal administrativo.

Algunas son faltas graves y de esas no se puede hacer cargo la Función Pública, sino que se le tienen que pasar al tribunal y luego ya no nos dice el tribunal que ha pasado con ellas.

Creo que no vamos a ver información muy relevante en el tema. Siempre hemos querido analizar los informes y nunca nos dan suficiente información.

El presidente aparece a diario en las conferencias de prensa matutinas y da informes especiales casi cada tres meses. ¿Considera que este exceso de información resta expectativa ante el informe presidencial? En tal caso, ¿esto afecta la forma en que se presentan los datos sobre corrupción y transparencia?

Creo que sí ha afectado. Justamente por el exceso de información que nos dan en las mañaneras, pero también porque en las propias mañaneras el presidente dice una cosa y en la del otro día dice otra.

Es importante reseñar que la cantidad de solicitudes de información (que se hacen relacionadas con información que da el presidente en la mañanera) se ha incrementado muchísimo.

Eso es bueno, porque quiere decir que los medios, los periodistas, quieren obtener más información de lo que dice el presidente. El problema es que también se han incrementado las declaratorias de inexistencia, porque mucha de la información que da el presidente no es correcta y no está sustentada en documentos, sino en los “otros datos” que él tiene y que no obran en los archivos de las dependencias.

Por ejemplo, el presidente dice que el nivel de corrupción no ha bajado, pero luego dice que ya no hay corrupción. Es la esquizofrenia absoluta en el tema de corrupción.

El informe será de cosas muy generales, pero no nos informará, por ejemplo, que se cerró la investigación en la Función Pública de la Casa Gris. No nos dirá por qué el fiscal no lo mandó llamar en los casos de su hermano, que son cosas que nos interesaría saber.

Precisamente en ese sentido: ¿Qué temas clave serán omitidos o no tendrán relevancia (cuando deberían tenerla) en el informe?

Uno de los temas clave que creo que tendrían que estar informándonos es, en qué va el desarrollo de la legislación para protección de denunciantes de corrupción. ¿Qué ha pasado con esa iniciativa?, ¿por qué no ha pasado o por qué no la han discutido? Es muy importante para las denuncias de corrupción.

Creo que también debería hacer un recuento de los grandes casos de corrupción que ha habido en el año, y dar cuenta de ellos. Por desgracia varios de esos casos incluyen gente de su familia o gente de su círculo político cercano.

Si de verdad quisiera informarnos elegiría eso, los grandes casos de corrupción y qué ha pasado con ellos. Por ejemplo: ¿qué ha pasado con Lozoya? Bueno, ahí está encerrado pero, ¿en qué va la investigación? Seguimos pensando que en el caso Odebrecht en México solamente hay una persona incluida en esas investigaciones y ¿qué ha pasado con todos los otros nombres que ha mencionado Lozoya?, ¿Qué investigaciones se han abierto?

Creo que esos son al menos dos de los temas que sí tendría que decirnos el presidente.

Otra cosa no nos van a decir es que, por ejemplo, cuatro de cada 10 pesos relacionados con compras públicas se gasta a través de adjudicaciones directas. Las adjudicaciones directas están incrementándose año con año desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo propuso eliminarlas por ser un proceso que no era ni transparente ni competitivo y que podría generar riesgos de corrupción.

