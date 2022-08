Economía de México está reprobada o apenas ‘la libra’ de panzazo

La economía de México está literalmente reprobada y, en el mejor de los casos, apenas ‘la libra de panzazo; debido al deterioro que enfrenta el país en materia de crecimiento, inversión, empleo, inflación y en la caída del ingreso de las familias.

El Inegi reportó que el país llegó al IV Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con un decrecimiento acumulado de 3.6% en los primeros tres años de la 4T y con un repunte incipiente de 1.9% en el primer semestre de 2022.

Informó que, después de avance de 2% que tocó al cierre de 2018, la economía del país tuvo un descalabro de – 0.1% en 2019 y retroceso récord de – 8.5% en 2020 causado por el impacto de la pandemia de Covid-19.

Mientras que en 2021 registró una recuperación económica de 5%, que se desinfló a 1.9% en los primeros seis meses de 2022 y que, por si fuera poco, está muy lejos del crecimiento anual de 4% que prometio el presidente López Obrador al inicio del sexenio.

Empleo e inflación

En materia de empleo, el Inegi reportó que seis de cada 10 empleos están en la informalidad, con 37.8 millones de trabajadores afectados, equivalentes a 66% del total, que sobreviven con uno o dos salarios mínimos.

Indicó que 5.1 millones necesitan o están en busca de una segunda chamba, para cubrir los gastos básicos de su hogar; y 18.2 millones tienen un trabajo precario, definido en la línea de condiciones criticas de ocupación: bajos salarios y jornadas laborales fuera de la ley.

En materia de inflación, el Inegi refirió que el país llega al IV informe de Gobierno del presidente López Obrador con una tasa de 8.62% al cierre de la primera quincena de agosto de 2022, que es la más alta en 22 años.

Indicó que, en general, el golpe más fuerte al bolsillo está en el encarecimiento anual de los alimentos, de 13.92%; que en la categoría de frutas y verduras se dispara a 14.27% y en productos pecuarios –carne, pollo, huevo y leche– llega a 14.69%.

Economía reprobada

La recuperación de la economía se desinfló en los primeros seis meses de 2022 y difícilmente alcanzará un crecimiento superior a 2% al cierre del año. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El especialista en Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Ramón Martínez, explicó a Publimetro que la economía de México está reprobada y apenas merece una calificación de 3, en una estaca de 1 a 10 puntos, debido al deterioro que presenta.

Señaló que las cifras oficiales son contundentes, con un decrecimiento promedio anual de 1.21% –3.6% acumulado– en los primeros tres años del gobierno de la 4T; con proyecciones de 200 mil nuevos empleos formales para este año y tasas de inflación que tocarán picos de 9.4% o 9.6% de inflación.

Refirió que la recuperación de la economía –de 5% en 2021 y de 1.9% en el primer semestre de 2022– son producto de factores externos como la recuperación, cercanía y relación comercial con EU; de la pérdida de mercado de China, a nivel global, y de la propia inercia de la economía.

Señaló que en este contexto, apenas 35% de la actividad económica en México es producto de las políticas económicas del gobierno federal y 65% está relacionado con dichos “factores globales”, que no controla México; con la novedad de que la informalidad es la “tablita de salvación del terció económico que depende de la 4T”.

Economía sin aciertos

La directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, Leticia Armenta Fraire, señaló que las cifras económicas colocan a la economía mexicana con una nota reprobatoria de de 4 puntos; sin resultados o aciertos importantes, que sobrepasen el deterioro que deja el bajo crecimiento, la inflación y la falta de empleos formales.

“Francamente no veo puntos positivos”, debido a que la política económica no alcanza a resarcir el crecimiento de 2% reportado al cierre de 2018; la inflación tocó en un récord de 8.6% y los empleos –proyectados para este año de 500 a 600 mil plazas– no cubren la necesidades de la población.

Por si fuera poco, los niveles de inversión –que deben llegar a 25% del PIB para crecer 4% anual– son insuficientes para impulsar al país; debido a la incertidumbre que genera las políticas del gobierno actual como la nueva reforma energética y los cambios en telecomunicaciones y el debilitamiento de los órganos de competencia económica.

Ello sin contar con las amenazas al libre comercio, expresadas en las controversias en materia eléctrica y de energía que inició Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC; además del impacto de la inseguridad y la falta de certeza jurídica para hacer negocios.

Tres pregunta a...

La población demanda 1.2 millones de empleos anuales, para integrar a los jóvenes mexicanos a la actividad económica. (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Carlos Alberto Bautista, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

1. ¿Cuáles son las deficiencias principales de la economía mexicana?

– La falta de empleos, la caída de 20% en el poder de compra de los mexicanos durante este sexenio, por culpa de la inflación, la inseguridad pública, los bajos sueldos, que solo aumentan para quien gana un salario mínimo y que mantienen a seis de cada 10 trabajadores con ingresos máximos de dos minisalarios.

2. ¿Cuántos empleos necesitan los mexicanos para cubrir lo básico?

Un empleo debería ser suficiente para cubrir las necesidades principales; pero ante las condiciones económicas actuales, una persona necesita, por los menos, dos trabajos para mejorar su nivel de vida. Hoy es muy común ver o conocer a personas que venden algún producto antes o después de su empleo, para completar la quincena.

3. ¿Qué calificación asigna a la economía, de cara al IV informe de Gobierno de AMLO?

Siete, en una escala de 1 a 10 puntos, debido a la recuperación económica, que se ha deteriorado en 2022; cuyo impacto positivo se ve reducido por la inseguridad, inflación, falta de empleos y el mínimo crecimiento, que está muy lejos del 4% prometido al inicio del gobierno.

Indicadores económicos

Las cifras reportadas por el Inegi, IMSS y la Secretaria de Hacienda reportan los siguientes resultados, entre diciembre de 2018 –cuando inició la 4T– y el primer semestre de 2022:

PIB

2018: 2%

2019: – 0.1%

2020: – 8.5%

2021: 5%

1 semestre 2022: 1.9%

Empleos registrados ante el IMSS (cambios más importantes)

20 millones en diciembre de 2018

20. 4 millones en diciembre de 2019

19.4 millones en julio de 2020, por el impacto económico de la pandemia

20.9 millones en noviembre de 2021

21 millones julio de 2022

Cierre de la Inflación

2018: 4.83%

2019: 2.83%

2020: 3.15%

2021: 7.36%

Julio de 2022: 8.15%

Primera quincena de agosto de 2022: 8.62%

