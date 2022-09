AMLO, el principal ganador en crisis de Va por México

No pasaron ni 24 horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó “para eso existen los divorcios” hablando sobre las diferencias al interior de la alianza “Va por México”, cuando los líderes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) anunciaron la suspensión de la misma, en respuesta a la propuesta de la senadora priista Yolanda de la Torre para que la Secretaría de la Defensa se haga cargo de la Guardia Nacional hasta 2028, algo rechazado por el resto de senadores del PRI y respaldado por su presidente nacional, Alejandro Moreno.

Las fricciones y el “río revuelto” que esta situación ha provocado sólo ha dejado a un “pescador ganador”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consolidaría su imagen ante sus seguidores con miras a la sucesión presidencial en 2024, según analistas consultados por Publimetro.

“En política no existen amigos, existen conveniencias y eso es precisamente lo que ha venido sucediendo”, explicó José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. “El PRI casi está muerto bajo el concepto de tener gobierno, porque le quedan dos gubernaturas y habrá que ver qué pasará en 2023. Sin embargo, si vemos las lecturas, ya habían existido otras otras ocasiones donde se dejaba ver que existen conveniencias, no amistades y que bajo ese concepto de conveniencias, van a estar siempre y cuando que exista conveniencia”, añadió el especialista.

Perdomo considera que estas fricciones demuestran el carácter endeble de la unión de Va por México. “Nos asombra que hayan durado tanto”, consideró.

Sobre el impacto que esta situación tendrá para el presidente López Obrador, Perdomo consideró que más que perder algo, lo ganará. “Yo no veo que pierda, porque, todo lo que tuvo que perder el presidente López, ya lo perdió. Por el contrario, las personas que son afines al presidente López le aplauden ese tipo de intervenciones que no debería de existir, porque el presidente López no tiene ningún tipo de autoridad, ni moral, ni política ni como jefe de Estado ni como Jefe de Gobierno para poder emitir una opinión de ese estilo porque es el gobernante y dejó lo partidista desde el 1 de diciembre de 2018″.

La debilidad de la alianza Va por México se pondrá a prueba en los procesos electorales de 2023. “Esto es política nada más”, concluye Perdomo Galicia.

3 PREGUNTAS CON

Gustavo Montiel, profesor de Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

¿Cuál es su lectura sobre la tensión que vive Va por México?

En una primera instancia, yo no creo que sea una ruptura total porque -al final de cuentas-, un poco más que el PAN y el PRD, el PRI está realmente dividido en términos de diversos grupos de poder. Por ejemplo, obviamente el grupo de Alejandro Moreno, pero también el grupo de senadores y muchos grupos que están en torno a diversos liderazgos. Son grupos que estarían dispuestos a mantener una alianza con el PRD y el PAN, particularmente en el contexto de las elecciones de Coahuila y del Estado de México en 2023.

Me parece que la Alianza ha entrado como en una pausa, más que en una ruptura total, en buena medida por el cálculo que ha hecho Alejandro Moreno, que es que no avance su desafuero y no le levanten cargos.

El presidente López Obrador incluso habló de “divorcios” antes de esta pausa, y hoy sucede. ¿Qué papel tiene y qué gana o qué pierde en esta tensión?

Aunque su nombre no aparece formalmente, el presidente López Obrador es un jugador central. No sé si él es el artífice, pero sí creo que obviamente hay una estrategia en el sentido de tratar de ablandar a Alejandro Moreno con todas estas acciones que hubo en torno a él.

Me parece que el presidente pues gana de cualquier manera. Él gana en este contexto desarticulando con el PAN, el PRD y el PRI pues porque eso le conviene.

En algún momento, el Presidente ha demostrado que si algo no le sirve, lo desecha. Me parece que -en este caso- pensó en desecharlo. Y yo creo que no pierde, yo creo que es lo que está ubicando es las las condiciones sobre las cuales se puedan dar una alianza en el contexto de que se pueda dar una alianza. Al final, Alejandro Moreno estará tan desprestigiado que no habría algún grupo que racionalmente quisiera hacer un acuerdo con él en el futuro.

Con este panorama, ¿cómo nos acercamos a las elecciones de 2023?

El presidente está administrando su sucesión. Él está estableciendo los tiempos dentro de Morena y pues como los partidos de oposición no están estructurados, pues no hay tiempos todavía para ellos.

Me parece que todas las acciones que está realizando giran en torno, por un lado a la sucesión y por otro lado a la imagen que él busca dejar.

