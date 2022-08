Oposición minimiza desafuero de “Alito” Moreno y anuncia gobiernos de coalición

“Aquí estoy y aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México ”, respondió Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, tras la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el priista señaló que una vez más, el gobierno de Morena busca de manera “ilegal, selectiva y autoritaria” acusarlo de delitos que no cometió con el aval de las instituciones del Estado, así como para perseguir e intimidar a sus opositores.

Tenemos familia, nos amenazan y nos persiguen, pero desde aquí les digo, les decimos, aún servidor primero me van a tener que matar antes que callarme y no voy a hacer ningún acuerdo en lo oscuro porque mandan millones de mensajes desde aquí les decimos no va a pasar su reforma electoral no va a pasar su guardia nacional tope hasta donde tope, the rompen al PRI ni romper a la coalición. . — Precisó Moreno.

En tanto la alianza Va Por México anunció que instalará una comisión para dictaminar nuevas reglas en los gobiernos de oposición con la idea central de generar un contrapeso más al gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador y lo exhortó a dejar de utilizar las instituciones para perseguir y acosar a integrantes de los partidos PRI, PAN Y PRD.

El líder del PAN, Marko Cortés, anunció que la instalación de la comisión tripartita será para trabajar en la reglamentación de los gobiernos de coalición y así hacer contrapeso al Ejecutivo federal.

Quienes estamos aquí es porque presentamos a todo México un esfuerzo para que tengamos una legislación secundaria en lo federal de gobiernos de coalición y que tengamos en los estados, que así vayamos conviniendo legislaciones locales de gobiernos de coalición, para que México no esté al capricho de un sólo hombre, que haya una visión compartida, con inclusión. — Precisó el albiazul.

Jesús Zambrano, lider del PRD aseguró que a partir de este día ya se encuentra una comisión de cada uno de estos tres partidos para llegar a un acuerdo lo antes posible y lograr llevar esta propuesta de los Gobiernos de Coalición hasta el poder legislativo y concretarla en una ley electoral definitiva.

“Hay que decir claramente que la pluralidad política llegó para quedarse en nuestro país, ha estado bastante tiempo y se ajalla alzado con los años aunque no quieran borrar del mapa político desde el poder”.

