‘Que lean lo que dije el año pasado’: AMLO descarta asistencia a la Asamblea General de la ONU

AMLO vs. la ONU. El 9 de noviembre de 2021, Andrés Manuel López Obrador ofreció un discurso ante el Consejo de Seguridad (Presidencia/Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a asistir al Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse del 20 al 26 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Al contrario, pidió a quienes han respondido a sus críticas al organismo internacional que lean su mensaje ante el Consejo de Seguridad.

“Ya fui a la ONU, que lean lo que dije, fui hace como un año”, comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este 14 de septiembre.

“Dije que si la ONU no atendía lo fundamental, que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con un dólar diario, y que es un aparato burocrático que se está quedando como florero, y que cuesta mucho, y lo sostengo”, añadió López Obrador.

El presidente puso de ejemplo el mecanismo Covax, que fue la respuesta a una propuesta suya para que hubiera un acceso igualitario a las vacunas contra Covid-19. “¿Qué pasó? Se concentró y quedó mal el organismo que crearon para ese propósito, y no fueron capaces de emitir un comunicado denunciando el acaparamiento que hubo de las vacunas, estamos hablando de la pandemia. Y claro que lo voy a seguir diciendo”, añadió.

López Obrador afirmó que ante esta situación, será Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien acudirá en su representación y que planteará todas sus propuestas.

“Me da mucho gusto, por otro lado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países, y ante la violación de derechos humano”, añadió.

¿Qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas?

Como cada año, el debate general de la Asamblea General de la ONU reúne a altos mandos y jefes de estado de todo el mundo. “En este 77 periodo de sesiones, los distintos líderes se reúnen para discutir distintas asuntos de alcance internacional, entre los que se encuentran la educación, que tendrá su propia cumbre, y el desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030″, explica Naciones Unidas a través de su sitio web.

Como es habitual, la atención internacional se concentrará en la semana del Debate General, que comienza el martes 20 de septiembre. Sin embargo, también habrá otro eventos importantes como la Cumbre para la Transformación de la Educación, que se celebra en la sede la ONU una semana antes al Debate General (el viernes 16, el sábado 17 y el lunes 19 de septiembre), Además, el 22 de septiembre los líderes mundiales se dirigirán al Consejo de Seguridad para discutir la situación en Ucrania.

