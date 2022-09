AMLO necesita fortalecer avances contra la defraudación fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cerca de 20 empresarios aún deben cerca de 100 mil millones de pesos de impuestos, hecho por el cual especialistas consultados por Publimetro consideran que aún es necesario fortalecer los ajustes fiscales de su administración.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador fue cuestionado sobre los casos de empresarios que no pagan impuestos, a lo que explicó que: “hay resistencias porque… ¡imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales!”

“Antes no pagaban o si pagaban les devolvían los impuestos. Esto hay que decirlo, aunque moleste: no pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones. Iba yo a decir ‘grandes contribuyentes’ (porque así se les considera en Hacienda), pero está mal llamarles así porque no contribuían”, añadió.

El presidente afirmó “tengo que agradecerles que entendieron que las cosas han cambiado, que son distintas. Y también que no se olvide: era legal la condonación de impuestos, estaba establecido en las leyes. Tenían información de cómo hacerle para que les condonaran los impuestos”.

Para Max Diener, profesor de Derecho del Tec de Monterrey, se necesita conocer a fondo qué motivó que AMLO envié este mensaje directo a los empresarios, así como entender las probables causas de que no estén cumpliendo con sus contribuciones.

“Podría ser que, dada la situación económica y la desaceleración que hubo, haya empresas que no pueden enfrentar su situación fiscal. Pero esta declaración se dio para grandes contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos superiores a los mil millones al año. Estamos hablando de cifras muy importantes y de empresas importantes, grandes, que generan muchos empleos. Habría que entender cuál es el contexto”, comentó en entrevista con Publimetro.

Quedan rezagos pendientes: AMLO

Durante la conferencia, el presidente envió un mensaje para los que “no aceptan la nueva realidad” y que “piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas, van a poder evitar que paguen”.

“Yo les aconsejo que paguen, porque además la defraudación fiscal es de carácter penal, ya que cae en la esfera de lo penal”, comentó López Obrador.

Además, mencionó que la semana próxima tendrá una reunión con todo el equipo del SAT para tratar el tema. “Ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando”.

Sobre el perfil, López Obrador dijo que son empresas nacionales y extranjeras. “En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país. Y hasta ahora vamos bien. Ya van a pagar todos”.

4 preguntas con

Artemisa Montes especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

Artemisa Montes. Especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. (Cortesía)

¿Qué mensaje da el presidente al exhibir estos casos en la conferencia de prensa matutina?

A mí me parece que tiene dos mensajes. Uno es la temporalidad, porque precisamente vamos a entrar a la discusión del presupuesto, de la Ley de Ingresos y uno de los grandes compromisos del presidente -sobre todo con el sector empresarial- ha sido que no subiría los impuestos durante su sexenio.

Ahora que se va a hablar de la Ley de Ingresos, que siempre viene una miscelánea fiscal, es un “si quieren que yo cumpla mi palabra de no subir impuestos, ustedes también tienen que ponerse al corriente con lo que deben”, es una especie de negociación, por supuesto, usando la la plataforma de la mañanera.

También respaldar a Raquel Buenrostro, la jefa del SAT. Sabemos que siempre ha sido una colaboradora muy cercana del presidente (desde su tiempo en la Jefatura de Gobierno) y le está dando el apoyo presidencial para poder cobrar estas deudas. Es un mensaje más bien político.

¿Qué factores causaron que estos empresarios no están pagando impuestos?

Sabemos que los grandes contribuyentes en todo el mundo tienden a ser reacios a cubrir sus obligaciones fiscales. Como ejemplo de ello están los Paradise Papers, los Panama Papers, donde se revela cómo en todo el mundo es una práctica buscar (a través de diversos esquemas) evitar el pago de impuestos. Esto ya es una práctica de algunos grandes contribuyentes.

También podemos pensar que estos no han sido buenos años para los empresarios. En ese sentido, también puede ser que estén buscando formas de ajustar los montos fiscales, a partir de algunas pérdidas que hayan tenido en los dos últimos años.

Me parece que lo que estamos viendo en este momento es al gobierno dando un ultimátum a los grandes contribuyentes.

¿Qué corte de caja puede realizar de los esfuerzos que se han realizado en el Sexenio para mejorar la recaudación fiscal?

Se hizo la modificación a la ley para que ya no fuera posible la condonación de los impuestos, como los créditos fiscales, como se venía haciendo. Eso sí es una realidad pero, en la práctica, también está el compromiso del presidente para mantener una relación conciliatoria con los empresarios, y no subir los impuestos. Finalmente sigue causando grandes daños a las finanzas públicas.

En México necesitamos una reforma fiscal desde los años 70 y no tenerla, y acudir a las misceláneas fiscales y pequeños ajustes, no permite resolver el problema de las finanzas públicas del país y estamos perpetuando una situación de precariedad en el gasto público, que en sexenios anteriores se compensaba con deuda, pero otro de los compromisos del presidente es no contratar más deuda.

Por eso lo que hace es acudir a la buena voluntad (obligada) de los empresarios pero eso no va a resolver el problema de fondo en México, mientras no se haga una reforma fiscal real como hace falta desde hace más de 50 años.

Recientemente se volvió viral un video de Ricardo Salinas Pliego llamando ‘Gobiernícolas’ a las autoridades y diciendo que no paga impuestos porque sólo estorban. Si bien es cierto que él no representa a todo el empresariado mexicano, ¿cómo apelar a esa conciliación y buena voluntad ante ese panorama?

Habrá algunos empresarios que utilicen el no pago de impuestos tal vez como una forma de presión política. No podemos tener certeza, pero alguien podría tal vez alegar esto.

Lo más importante para nosotros, como ciudadanos trabajadores es que finalmente nosotros sí estamos pagando nuestros impuestos porque al ser un asalariado se tiene una retención automática.

Es una obligación que tenemos como ciudadanos mexicanos, independientemente de las filias o fobias hacia un determinado gobierno. La Constitución nos mandata como mexicanos a cubrir nuestros impuestos y entendemos que parte de esa contribución es porque la riqueza se construye socialmente. No se construye de manera individual es decir, ese patrimonio que tienen estos grandes contribuyentes en mayor o menor medida está construido a partir del trabajo de los mexicanos, por ejemplo, a partir de la infraestructura que permite que se transporten las mercancías.

No es un acto de voluntarismo, no es una donación, es una obligación constitucional que además es un compromiso social.

También puedes ver

Qué debes saber según la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde sobre la Reforma Laboral