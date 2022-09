Salinas Pliego asegura que no pagará impuestos al SAT; es cobro indebido, afirma

Salinas Pliego no pagará al SAT

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, afirmó que no pagará los impuestos que le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque se le están realizando “un cobro indebido”.

A pesar de que en agosto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó al empresario a pagar los más de 2 mil 636 millones de pesos que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga al empresario a pagar; Salinas afirmó que no pagará y que se defenderá con todo lo que tiene.

En el marco de su ponencia en un evento realizado en la Arena Ciudad de México este 22 de septiembre, el presidente de Grupo Salinas cuestionó el cobro de impuestos del gobierno federal y del SAT.

«Ahí viene el gran pecado de los “gobiernícolas”, porque aparte de quitarnos nuestro dinero para pura pendejada (sic), aparte de eso, se dedican a estorbar. A ver ¿quién se puede dar de alta para pagar impuestos en el SAT? “No pues nadie porque no hay citas” ¿Cómo? Quiero ir a pagar impuestos y no hya citas. Ah, pero qué tal te están jeringado con que “es que no paga los impuestos”, pues claro que no, porque me estoy defendiendo de un cobro indebido», sostuvo.

Asimismo, el empresario aseguró que no le están haciendo válidos deducibles como las cuentas incobrables y las mejoras a la propiedad y que enfrenta un retorno “adverso” en el pago de impuestos. “¡Claro que no voy a pagar! Me voy a defender con todo lo que tenga”, reiteró.

