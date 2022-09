AMLO descarta presiones del Ejército en revelaciones del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que existan presiones del Ejército en el Caso Ayotzinapa, después de que la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia nombró a jefes militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.

“Eso también es parte pues de los rumores que difunden. En las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito porque eso, en vez de fortalecer a esa institución, la debilita, y es una institución fundamental”, comentó López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

“Por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de uno o dos, tres, cinco, 10 miembros del Ejército o servidores públicos”, añadió.

El presidente consideró que se afecta a las instituciones si se les encubre y si no se dice la verdad. “Quisieran que tuviésemos Fuerzas Armadas socavadas, debilitadas, para que los del gobierno mundial con sus corporaciones mundiales decidieran en nuestro país, nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano, y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente habló de la suspensión definitiva que obtuvo el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

“Es un proceso legal, él tiene el derecho de defenderse, sólo que la fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, que era procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica”, añadió López Obrador, quien señaló: “Él tiene derecho a defenderse, pero la fiscalía pues va a fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas”.

López Obrador indicó que en esta investigación existen intereses que “buscaron reventar la investigación” hablando de más personas. “Por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco; claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados”.

Campaña contra Encinas es contra mí: AMLO

El presidente aprovechó para refrendar su confianza en el subsecretario Alejandro Encinas, al señalar que “es una gente íntegra y que tiene pues todo nuestro apoyo”.

“Y no hay campaña en contra de Encinas. Encinas tiene todo nuestro apoyo. Y, bueno, si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía”, finalizó el mandatario.

