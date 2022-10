Monreal realiza peritaje por ataques en redes sociales; acusa guerra fratricida en Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que realiza un peritaje forense para identificar a las supuestas cuentas de bots que, durante 16 meses han realizado ataques en contra de su perfil, presuntamente para beneficiar a otros aspirantes a la sucesión presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Monreal Ávila explicó en rueda de prensa desde la Cámara Alta que cientos de cuentas lo atacan sistemáticamente a él; no obstante, al mismo tiempo favorecen el perfil de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Es un peritaje para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas que me atacan todos los días, y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas, bueno a la aspirante porque no son ni candidatos”, sostuvo.

Te puede interesar: Monreal asegura que Layda Sansores podría estar cometiendo intervención telefónica ilegal

El senador morenista detalló que existe una “clara correlación” entre las cuentas que lo atacan y las que benefician a Sheinbaum. Monreal refirió que la mandataria capitalina invierte millones de pesos en bots, pues su estrategia ya no reside en los medios convencionales. “Es una cantidad millonaria que gastan en bots, impresionante, ya no van con convenios –aunque los están haciendo– con medios convencionales, sino el dinero lo están invirtiendo en redes, que es una escandalosa cantidad”.

En este sentido, Monreal explicó que este tipo de ataques por parte de la jefa de Gobierno de la CDMX, debilitan al movimiento político al que ambos pertenecen y los calificó como “una guerra fratricida”.

“Tienen 16 meses golpeándome, ¡16 meses! Y voy a denunciarlos, a Twitter y a Facebook y a las redes, porque es verdaderamente insolente lo que están haciendo. Es una guerra fratricida al interior de Morena y no les va a resultar, y creo que, al contrario, debilitan al movimiento”. — Ricardo Monreal.

El senador @RicardoMonrealA anuncia que encargó un estudio forense para identificar las cuentas en redes sociales que durante 16 meses lo han golpeado, mientras halagan a @Claudiashein pic.twitter.com/f14YB9kqX3 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 24, 2022

Cabe señalar que las declaraciones de Monreal Ávila se dan en medio de la confrontación entre el legislador y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien anunció que el presidente de la JUCOPO, será el nuevo blanco de la emisión del llamado “Martes del Jaguar”, en el que la mandataria filtra grabaciones y denuncia presuntos actos de corrupción de adversarios políticos.

El pasado 23 de octubre, Monreal declaró en medios que las intenciones de Sansores al exhibirlo en su programa corresponden al inicio anticipado de la campaña por la sucesión presidencial al interior de Morena, la cual como los ataques de bots, afirma que inició 16 meses atrás.

La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 23, 2022

Sigue leyendo: Corcholatas presidenciables buscan conquistar audiencias jóvenes en redes sociales