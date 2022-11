Defensores del INE son corruptos y racistas, advierte AMLO

Este domingo 13 de noviembre se manifestarán “racistas, clasistas y muy hipócritas”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la marcha nacional en defensa del INE al que diversos grupos opositores están convocando. “Que se sepa bien que tampoco son demócratas”, añadió el mandatario.

“Se está llevando a cabo una transformación y hay una reacción. Se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha y no sólo es la reforma electoral, desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica. Se opusieron a las pensiones para adultos mayores y se han opuesto a todo y ahora se presenta lo de la Reforma Electoral y también lo agarran de bandera”, añadió el mandatario.

“Es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción y no voy a dejar de decirlo: lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera. Ellos están a favor de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos”, dijo.

López Obrador recriminó las críticas a la reforma electoral que propuso. “¿Por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral? ¿Por qué los van a elegir la cúpula partidista? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Qué, eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Segundo: ¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos, cada año, para elecciones? Es el país que más gasta en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades”.

También recriminó al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, la contratación de un seguro por tres años, con un valor de 300 millones de pesos, cuando ya está por dejar el cargo.

El mandatario afirmó que diversas personalidades de la derecha, como el expresidente Vicente Fox o el empresario Claudio X. González, son “gente sin autoridad moral” y “deshonestos”, pero que “tienen todo el derecho de manifestarse”.

“Que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación. Que puedan llegar al zócalo sin ningún problema y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan con el Movimiento de Transformación. Que no haya ninguna reunión y que nadie vaya a provocar. Que se ejerza el derecho de manifestación”, añadió.

López Obrador recordó que la marcha del 13 de noviembre coincide con el día de su cumpleaños, por lo que pidió a sus seguidores no acudir a Palacio Nacional, pues él estará en su casa de descanso, en Palenque.

