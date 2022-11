Marcha #ElINENoSeToca es un compromiso ciudadano con la democracia: organizadores

Este domingo 13 de noviembre miles de personas se concentrarán en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México -y decenas de plazas públicas del país- para manifestarse en contra de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sus organizadores afirman, en entrevista con Publimetro, que el eslogan #ElINENoSeToca, va más allá, pues también se trata de un fuerte mensaje a los partidos opositores para comprometerse y defender “el último dique democrático” de México.

“Varias organizaciones y ciudadanos, en lo particular, hace aproximadamente 15 días nos pusimos de acuerdo para hacer una serie de acciones -desde la ciudadanía- para alertar de esta reforma y presionar a los legisladores para que se comprometan con nosotros en esta lucha, que primero se va a dar en el poder legislativo. La marcha es la primera de muchas acciones que tenemos que emprender”, explica Ana Lucía Medina Galindo, cofundadora del colectivo de activismo digital Sociedad Civil MX e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Unid@s, ambas organizaciones convocantes a las manifestaciones.

“¿Cómo llegamos a esta situación de emergencia nacional y de atentado contra la democracia? Es porque el Presidente de la República -y este movimiento que enarbola- , ha generado, durante muchos años, resentimiento. Y lo que nos queda claro, es que él reconoce a la autoridad electoral cuando gana elecciones y cuando pierde elecciones dice que son corruptos y fraudulentas”, explica Medina. “Recordemos que en 2006 -elección que no ganó- el presidente descalificó al Instituto Federal Electoral. Esa descalificación, ese resentimiento, ese odio que guarda se observa el día de hoy y presentó una iniciativa de carácter constitucional y en leyes secundarias para debilitar al árbitro electoral, para desaparecer al INE. Él dice que no, pero sí lo está desapareciendo”, añade.

¿Y tú? ¿Cuál es tu motivo para decir: #YoDefiendoAlINE ? Suma tu voz a la convocatoria de la #MarchaporlaDemocracia

🗓️ Domingo 13 de Noviembre

🕥 10:30 am

📍Ángel de la Independencia

Lleva una prenda rosa.#ElINENoSeToca #YoSiVoyALaMarcha pic.twitter.com/zP09nph4J5 — Unidos para mejorar (@redesunidosmx) November 10, 2022

A la manifestación #ElINENoSeToca han convocado ciudadanos, activistas, diputados y senadores de los partidos políticos de oposición y hasta expresidentes, como Vicente Fox y Felipe Calderón. En su primer video de TikTok, Fox publicó un video haciendo un llamado a unirse a la manifestación el domingo 13 de noviembre -que coincide con el cumpleaños de AMLO- , mientras que Calderón ha recomendado la llegada al Zócalo, sitio que no está previsto en la ruta oficial, pero que el presidente López Obrador puso en la mesa como sitio de llegada desde el martes pasado.

Ya estamos también en tiktok https://t.co/YpvZR80mbk — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 10, 2022

“El presidente no nos va a dar indicaciones de qué hacer en la marcha. No nos va a decir a dónde va a llegar la marcha”, explica Ana Lucía, quien añade: “Desde el día número uno que anunciamos esta intención de salir a marchar, dijimos que íbamos a partir del Ángel de la Independencia y que íbamos a llegar al Hemiciclo a Juárez y te lo digo porque yo estuve en estas reuniones para gestar esta marcha. Nunca nos hemos planteado ir al Zócalo y cuando vimos la respuesta positiva de la gente decidimos cambiar el punto de llegada. Ya no va a ser en el Hemiciclo, va a ser en el Monumento a la Revolución para que quepamos más”, comenta.

Cambia ruta de marcha pro INE; Woldenberg será único orador - Vía @reforma

La marcha debería llegar al zócalo. Sin miedo! Será multitudinaria Quienes puedan ir a la Ciudad de México desde otras ciudades, háganlo. Será una fiesta ciudadana. https://t.co/cpNpaPf4x0 — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 10, 2022

Un llamado ciudadano y apartidista

Ana Lucía explica que esta marcha tiene su origen la ciudadanía, y no en los partidos políticos. “Es muy importante desvincular a los políticos. Esta no va a ser una marcha en contra de alguien. Es una marcha en favor de la democracia, no es una marcha en contra de López o en favor de un partido político. Es una marcha ciudadana para exigir a los partidos políticos que le pongan un alto a esta intención antidemocrática que proviene del gobierno”.

“Necesitamos que los legisladores atiendan la demanda ciudadana. El INE es la institución civil mejor calificada y más querida por los ciudadanos. También la más cercana porque, en cada proceso electoral, miles y miles de ciudadanos participamos en la organización de las elecciones y en el conteo de votos. Es una organización muy ciudadana, muy cercana a los ciudadanos. Tenemos que salir a defenderla”, comentó Medina.

La marcha del 13/11 culminará en el Monumento a la Revolución, pero en la explanada del monumento, HAY UNA GRAN CARPA que obstruye el paso y concentración de ciudadanos.



Solicitamos a la jefa de gobierno @Claudiashein retire la carpa para que el evento salga bien. Gracias. pic.twitter.com/Us3Zt2s20V — Ana Lucía Medina 🇲🇽 (@analucia_medina) November 10, 2022

“Es una gran movilización y tenemos que salir a las calles los ciudadanos y quien se quiera unir, por supuesto, pero convocados por los ciudadanos para que entre todos defendamos uno de los últimos diques democráticos que nos quedan en este país”, añade.

Para Ana Lucía, como ciudadana, la Reforma Electoral que propone el presidente, plantea desaparecer al INE y concentrar todo el poder en una sola persona. “Esas son propuestas que atentan contra la democracia porque, durante muchos años, los mexicanos -a través de muchas luchas ciudadanas- tuvimos un instituto autónomo del poder. Un instituto independiente de los intereses del poder. Justamente lo que quiere el presidente es crear un instituto cercano al poder, con esta intención que él tiene siempre de centralizar y de tener todo el poder en sus manos”, concluye.

5 PREGUNTAS CON

José Antonio Crespo, analista político e historiador.

En entrevista con: José Antonio Crespo, analista político e historiador (Twitter @JACrespo1)

¿En qué momento llega nuestro país a esta manifestación?

Obviamente la situación es que ya se está abordando la reforma electoral. Ya sabíamos -desde el principio de este gobierno- que a López Obrador no le gustaban las instituciones autónomas y lo ha venido demostrando tanto en sus declaraciones, atacando a las instituciones autónomas, como doblegando a las que puede. Ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, totalmente doblegada. Aplastó políticamente a la Auditoría Superior de la Federación cuando anunció que el gasto del aeropuerto de Texcoco había sido mayor de lo que se decía. Ha criticado a otras instituciones y desapareció al Instituto Nacional de Evaluación Educativa que cumplía un papel muy importante -autónomo- para evaluar, las políticas de educación.

Entonces, ya sabíamos que en algún momento se iba a ir contra el INE y después ya también contra el Tribunal, cuando el tribunal dejó de hacer lo que él quería.

Ahora, justo porque ya está la reforma presentada y por los términos en los que está presentada, es que entonces viene la reacción de muchos quienes ya sabíamos que se iba a ir contra el INE. No sabíamos en qué momento, no sabíamos exactamente con qué propuestas, pero ya está.

También puedes leer: AMLO ordena limpiar el Zócalo para recibir manifestación en defensa del INE

Este es el momento de reaccionar, de protestar, de tratar de aclararle al mayor público posible de qué se trata esta reforma, cuáles son sus consecuencias y entonces viene la marcha, pues como una forma de protesta para ser.

Obviamente puede o no influir, porque los que deciden son los congresistas. No es una consulta pública. Son los congresistas y ellos, pues no creo que se sientan tampoco intimidados. Ya saben qué van a votar y los que no van a votar a favor o los que van a votar por órdenes del presidente, van a votar con marcha o no.

La marcha es solo una expresión de protesta y que sea visible, que vaya más allá de los tuits o de los comentarios en los medios de comunicación.

El presidente ha dicho en varias ocasiones que no hay ni marchas ni huelgas en contra de su Gobierno, ¿Que cambiaría a partir de esta manifestación en ese sentido?

Una cosa son huelgas por problemas concretos de sindicatos o de grupos, que sí las hay. Y también están las protestas de mujeres y él las descalificó. Si las ha habido, hay protestas de los padres de niños con cáncer o víctimas de desaparecidos.

Hay manifestaciones, muchas y de distintos tipos. Están los de las Universidades del Bienestar, que están protestando por condiciones adecuadas. Claro que ha habido protestas, no es cierto que no haya habido y esta es una más, pero en relación con un tema concreto, que es la reforma electoral y el riesgo que corre la autonomía del INE.

¿Qué clima se puede esperar el domingo, después de que esta semana el presidente ha criticado la manifestación un día sí y al otro también?

Lo hace por dos razones. La primera, él quiere garantizar -como sea- el triunfo de Morena en 2024, ahí se juega -por decirle así- su vida política. Si perdiera Morena sería una tragedia para él, porque quería decir que su proyecto fue una farsa (o quedaría claro, digo, para muchos lo es). Pero, si gana, puede decir que va bien su proyecto.

En cambio, si pierde, se va al piso su imagen y sus expectativas de pasar a la historia. Todo eso se va para abajo y no lo puede permitir. Va a hacer lo que sea para que no pase eso, para que no pierda su partido y el INE -evidentemente- es fundamental para garantizar este triunfo.

Te recomendamos leer: Defensores del INE son corruptos y racistas, advierte AMLO

Sin controlar al INE puede ganar, sí, pero puede perder también. Depende de muchas otras cosas y él quiere garantizar el triunfo de Morena. No quiere dejar ningún hueco a lo que sería, para él, una tragedia: la derrota de Morena.

Entonces, quiere controlar al INE y ahí va la reforma. Y, a los que se oponen, pues los ataca, los critica, los insulta, porque se le están interponiendo en su propósito.

La segunda razón es que no tiene argumentos técnicos para responder ante las críticas que se hacen a la reforma. Son críticas técnicas de los efectos posibles, de las consecuencias para la democracia, etcétera. Él no tiene con qué responder porque no acaba de entender. Por ejemplo, él mismo ha dicho varias veces que se van a eliminar los plurinominales, pero es exactamente lo contrario: quiere decir que no lo entiende.

Obviamente no la hizo él, la hizo Pablo Gómez y Horacio Duarte. Él, no la entiende y no tiene con qué defenderla, con argumentos técnicos, entonces le quedan solamente los insultos, descalificaciones como decir que son corruptos, cínicos, obviamente sin ninguna prueba. O que son racistas, cuando este tema no tiene nada que ver con el racismo, ni los privilegios ni nada de eso. Pero, tiene que descalificar para que sus seguidores le crean.

Una de las críticas que ha recibido la oposición partidista es estar desarticulados y que no han sido un contrapeso. ¿Qué cambiaría en ese sentido a partir de esta manifestación?

El PRI ha dicho que tampoco van a aprobar la reforma, por lo menos, en el punto de la autonomía del INE. Quiere decir que a lo mejor está dispuesto a negociar otros puntos, pero ha dicho claramente que ese punto, no.

Lo han dicho todos los priistas que se han manifestado, incluido el dirigente nacional. Lo que tienen que hacer es resistir en el Congreso, votar en contra y si van a aprobar algunos puntos -como creo que va a ser el caso del PRI- no en el punto de la autonomía del INE.

Eso es lo que tiene que hacer, de entrada. Después, frente a lo que representa Morena -tanto por el país como para ellos- tratar de seguir buscando la coalición, pero no frenarse por puntos menores o no tan importantes, desacuerdos no tan fundamentales y buscar una coalición o una alianza con un solo candidato y determinar el procedimiento para elegir ese candidato y apoyarlo, quien quiera que quede.

De lo contrario Morena, aunque no tenga el control del INE, va a ganar y eso puede implicar otros seis años. Entonces, claro que tienen que meterle segunda en ponerse de acuerdo en la coalición, tanto en un programa común como en un candidato común. No está fácil, pero ahí es donde se tienen que abocar, más allá de simplemente hacer declaraciones.

¿Qué sigue en cuanto a la reforma electoral?

Los argumentos que están utilizando [contra la marcha] no son técnicos, son muy falaces. Por ejemplo, que el INE ha sido fraudulento y se refieren al 2006, pero este es otro INE. Ya es otro consejo. Se habla de fraude, cuando ganó López Obrador con amplitud y sin ningún problema en 2018 y cuando, de esa fecha para acá, han ganado 22 estados. ¿Cuál fraude?, ¿De qué están hablando? No tiene nada que ver.

Dicen también, por ejemplo, que no participaron en la designación de Córdova y que -por lo tanto- Córdova se debe a los partidos que sí lo nombraron, que eran todos los que había en ese momento. ¡Morena no participó porque no tenía registro!

Además, Córdova ya no va a estar en el 2023 y si el problema son Córdova y Ciro Murayama, pues ya no van a estar el 2023. Morena ya participó en el nombramiento de cuatro consejeros y va -si no hay reforma- en el nombramiento de otros cuatro, incluido el presidente el año que viene.

Aunque no hubiera reforma, Morena ya habrá avalado con su voto -que es de lo que se queja- a 8 de los 11 consejeros, incluido el presidente. ¿Qué más quiere? Es absurdo.

EN LA OPINIÓN DE

Manuel Díaz, ciudadano, columnista, conferencista y empresario

En entrevista con: Manuel Díaz, ciudadano, columnista, conferencista y empresario (https://twitter.com/diaz_manuel)

Llegamos en un momento preocupante, donde se ha centralizado mucho la toma de decisiones -en lo general- en una sola persona y no en el funcionamiento de las instituciones, contrapesos y Estado de Derecho.

Pareciera más que estamos viviendo en un país que, en vez de medir por resultados, busca la aprobación de una persona y del grupo que gobierna con él. Entonces, hoy en día es más primordial para cualquier funcionario público quedar bien que hacerlo bien.

En este sentido, nos ha causado una preocupación extrema el momento, la polarización y los insultos para quienes pensamos diferente.

No creo que los ciudadanos estemos pensando que no se deban hacer los cambios. Simplemente pensamos que no es el momento y sobre todo, no son las formas que se están proponiendo. Eso es lo que nos hace salir a las calles, ante la frustración de no haber instituciones de diálogo donde se pueda escuchar todo eso.

También puedes leer: Frente Cívico Nacional y Unid@s definen acciones para defender al INE

Esto es un llamado, no solo al gobierno, es un llamado también a la oposición a legislar, asertivamente. A tener propuestas, a tener firmeza, a no doblarse ante cualquier expediente judicial que pudieran sacar. A tener un trabajo de campo y de base, que lo tienen abandonado en un falso protagonismo que no nos está llevando nada.

Es un llamado para que sepan que los estamos vigilando y que estamos tras su voto y es un llamado para que sean defensores de lo que queremos los ciudadanos, no solo la caja de resonancia de todo lo que diga en la mañanera. No es solo una marcha contra el gobierno, también es una marcha de exigencia a los legisladores que dicen representarnos para que en verdad lo hagan.

Lo primero que tiene que pasar es que se posponga la discusión, por lo menos hasta después de las elecciones del 2024. Ese sería el triunfo real de la marcha.

De no pasar, se deberían amarrar los votos opositores lo suficiente para no permitir que se toque -por ahora- el Instituto Nacional Electoral. Pero también es el principio de, si no hay propuesta por parte de los partidos opositores, es el inicio de que los ciudadanos tomemos las calles para exigir los tres ejes que se han perdido: institucionalidad, estructura institucional en el Estado de Derecho y los contrapesos, qué es lo que ha debilitado mucho este gobierno.

Yo espero que, a partir de aquí, tengamos también una nueva ciudadanía más participativa. La estrategia del gobierno es clara: ellos quieren minimizar y desacreditar esta marcha, tratando de compararla con las marchas y movilizaciones de López Obrador. Esto no es una competencia contra su activismo. Esta es un activismo ciudadano puro, en defensa de la democracia.

También puedes ver

¿En qué consiste la reforma electoral de AMLO?