AMLO definirá su política económica en la marcha del 27 de noviembre

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será durante la marcha del domingo 27 de noviembre en donde pondrá nombre a su política económica, la cual consideró que es “única en el mundo”.

“Voy a hacer algo que no he hecho, lo adelanto, muy breve, voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político, económico, social, que estamos llevando a cabo en México. Porque no es, desde luego, neoliberalismo, tampoco es, como dicen nuestros adversarios, populismo”, dijo el presiednte mexicano.

“Ya llegó el momento en que tenemos que definir teóricamente cómo le vamos a llamar a esto que estamos aplicando, y lo voy a decir en el discurso, lo voy a proponer”, añadió el presidente.

Además, López Obrador dijo que quiere “dar a conocer, primero en México y al mundo, cuáles son los principios que nos guían, y son principios universales, pero fundamentalmente principios fraguados en la lucha de nuestro pueblo a través de la historia”.

Marcha es voluntaria para hijos de AMLO

A diferencia de eventos del pasado, en donde el presidente ha estado acompañado por sus hijos mayores, López Obrador dijo que no sabe si estarán, pues es “voluntario”.

“Claro que hay que ser lo más universal que podamos y lo más nacional, desde luego, que se pueda, pero es mucha la herencia cultural, histórica. Y eso es lo que hemos hecho, eso es inspirarnos en lo mejor de nuestra historia”, comentó López Obrador, y concluyó: “Entonces, va a haber una definición sobre el modelo en lo político, en lo económico, en lo social”.

