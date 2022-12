¿Por qué atentaron contra Ciro Gómez Leyva? Desde AMLO hasta Sheinbaum, conoce las hipótesis

A cinco días del atentado fallido que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar “a fondo” lo ocurrido y afirmó que existen distintas hipótesis, entre ellas, que podría tratarse de un acto realizado por grupos opositores para desestabilizar a su gobierno.

“He ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis. Sí, se va avanzando. Y le he pedido a la jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis”, añadió AMLO.

“Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento no es un gobierno represor”, alertó López Obrador, quien reafirmó: “Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos”.

“Delincuencia o intento de desestabilizar al gobierno”: AMLO

Delincuencia. El primer punto que señaló el presidente es la delincuencia. “Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso”. Esto en referencia a una publicación sobre Mario Alberto Romero, alias “El Tucán”, presunto jefe de plaza de Los Caballeros Templarios , que fue mostrado al llevar flores a la Virgen de Guadalupe mientras era escoltado por policías municipales que le ayudaron a cargar los arreglos. El propio Romero negó este lunes estar vinculado con el ataque.

“Iban directo a matarlo”: Sheinbaum

Ataque directo. La mañana del viernes 16 de diciembre, la jefa de Gobierno señaló en conferencia de prensa que el periodista fue víctima de un “ataque directo” en su contra. Ordenó también al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que se iniciaran las investigaciones correspondientes. En la misma conferencia, García Harfuch dijo que no tenían -hasta el momento- un móvil relacionado con su profesión.

Hostigamiento contra los medios incita a la violencia: medios de comunicación

Enemistad presidencial. La Alianza de Medios MX reiteró su demanda al gobierno del presidente López Obrador para que cese de utilizar a periodistas y medios como parte de su retórica de promoción personal y de su administración. “Colocar a periodistas y medios como adversarios es en sí mismo una incitación a la violencia”, remarcó la comunicadora Martha Ramos, presidenta de la Alianza de Medios Mx.

“Es conocido por sus críticas al gobierno”: Reporteros sin Fronteras

Críticas al gobierno y vulnerabilidad. Artur Romeu, director de la oficina en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), afirmó que “Ciro Gómez Leyva es conocido por sus críticas hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo ataca verbalmente con frecuencia. Este episodio demuestra que el discurso de las autoridades contra la prensa puede alimentar actos de violencia inaceptables, como este”.

“El intento de homicidio contra uno de los presentadores más conocidos de la televisión mexicana, en pleno corazón de la capital, nos recuerda el peligro que pesa sobre los periodistas. Ya es hora de que el gobierno mexicano cambie de actitud hacia los periodistas; hoy mismo tiene que poner todos los medios para llevar ante la justicia a los autores del ataque contra Ciro Gómez Leyva”, añadió.

México es el país sin guerra más peligroso del mundo para los periodistas y ha registrado, en 2022, el peor año de su historia, con once asesinatos, según los datos recabados por RSF en su balance anual.

