“El Tucán”, líder de Los Templarios, rechaza ser autor del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Después de ser exhibido en el noticiero nocturno de Ciro Gómez Leyva y tras el atentado en contra del periodista, Mario Alberto Romero “El Tucán” descartó que él sea el responsable del intento de asesinato del comunicador mexicano el pasado jueves por la noche.

“El Tucán”, jefe de plaza de Los Caballeros Templarios, fue mostrado en el espacio de noticias de Gómez Leyva por llevar flores a la Virgen de Guadalupe, mientras era escoltado por policías municipales que le ayudaron a cargar los arreglos.

“Entró a la iglesia para llevarle “Mañanitas” a la Virgen, con el cantante de música regional Ezequiel Peña. Además, ahí hay policías municipales que están cargando el arreglo floral que esta persona le llevó a la Virgen”, dijo el periodista en su noticiario.

La versión de la presunta responsabilidad de “El Tucán” en el hecho comenzó a circular a través de redes sociales, en específico por el empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que la defensa del presunto responsables salió a aclarar el asunto en el programa radiofónico del periodista.

“Respeto mucho al señor Ciro Gómez Leyva y quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con el atentado. Me apena mucho que el empresario Ricardo Salinas Pliego se atreva a señalarme de un hecho que no cometí y estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad”, expresó Mario Alberto Romero, ‘El Tucán’ a través de José Refugio Rodríguez.

En cuanto al avance de las indagatorias, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que el caso podría atraerlo la Fiscalía General de la República (FGR) y no descartó que se trate de un intento por desestabilizar a su gobierno..

“Nosotros no somos represores pero sí puede ser algo vinculado al proceso de transformación”, indicó.

¿Quién es “El Tucán?

Mario Alberto Romero “El Tucán” ha sido señalado por ser el presunto jefe de plaza de la organización delictiva, “Los Caballeros Templarios” en Parácuaro, Michoacán, una de las regiones más disputadas por el crimen en el estado.

Además, fungió como uno de los principales operadores del anterior líder del cártel, Servando Gómez “La Tuta”, quien se encuentra en prisión.

En 2014, un juez le dictó auto de formal prisión por su responsabilidad en los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.