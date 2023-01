3 momentos que sucedieron en Sinaloa y que marcaron la presidencia de AMLO

La mañana de este jueves se confirmó la detención de Ovidio Guzmán, “El ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa. Tras su detención se registraron una serie de enfrentamientos en Culiacán y otras zonas del estado, hecho por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado y ante lo que pidió “no adelantarse”.

Posteriormente, a las 12:45 horas, se programó una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para hablar al respecto.

Estos son algunos momentos clave en el Gobierno de AMLO que tuvieron lugar en Sinaloa.

1. Saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

El 29 de marzo de 2020, durante una gira de trabajo en Badiraguato, Sinaloa, el presidente tuvo un encuentro singular. Se acercó a la camioneta en donde se encontraba María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la saludó de mano.

El hecho de que el presidente López Obrador le gritara “no te bajes” y fuera él quien se acercara fue ampliamente criticado en redes sociales. Al respecto, López Obrador también ha defendido su saludo en sus conferencias de prensa matutinas.

“Si saludo a la mamá de Guzmán Loera [critican], ‘¿por qué la saluda?’ ¡Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana!”, expresó. “Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¡Qué va a decir cualquiera de estos personajes! Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia”, dijo el mandatario el 18 de mayo de 2022.

“Me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y? ¿Qué se me quita? ¿Qué pierdo? ¡Nada, nada, nada! Además, también, una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas ¿Por qué generalizar?”, agregó.

AMLO se encuentra con la mamá del Chapo en Sinaloa

2. Culiacanazo

El 17 de octubre de 2019 quedó marcado como un día histórico en la presidencia de López Obrador. El operativo para detener a Ovidio Guzmán resultó en fuertes enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas e integrantes de la delincuencia organizada.

Guzmán López fue detenido brevemente, sin embargo, posteriormente fue liberado. Tiempo después, el presidente López Obrador reconoció haber sido él quien tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, ante la amenaza del Cártel de Sinaloa de atentar contra militares y sus familias.

“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo AMLO el 19 de junio del 2020.

Al respecto, el pasado 22 de octubre afirmó tener su consciencia tranquila. “Cuando me informan cómo están las cosas, pienso en la vida de las personas, de la gente, y doy la instrucción de que lo liberen, para evitar una masacre y también una afectación a población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi consciencia tranquila”, explicó.

Momentos de terror se vivieron en calles de Culiacán tras bloqueos y balaceras

3. Visitas a Badiraguato.

Otro de los hechos relevantes han sido las diversas visitas del mandatario a Badiraguato, municipio donde nacieron y vivieron narcotraficantes como “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.

Precisamente durante el tercer aniversario del llamado “Culiacanazo”, el 17 de octubre de 2022, López Obrador aprovechó la conferencia para presumir los apoyos sociales que se dan en Badiraguato, además de prometer que quedará listo el camino entre dicho municipio y Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en la que se invirtieron mil 476 millones de pesos.

“Para que tengan una idea: Badiraguato tiene 26 mil 542 habitantes, de acuerdo al último censo 7mil 250 viviendas. Miren cuántos beneficiarios, 14 mil, es un promedio de dos apoyos por vivienda”, comentó, para listar la cantidad de personas que reciben apoyos de sus diversos programas: adultos mayores, personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el futuro, becas de bachillerato, preescolar, primaria y secundaria; apoyo a madres solteras y el programa Sembrando Vida.

Diversos periodistas, como Sergio Sarmiento, han cuestionado los viajes del presidente a Badiraguato, donde ha tenido pocas actividades públicas. En total, ha viajado en cinco ocasiones a Badiraguato, en cuatro años de gobierno. Ante los señalamientos de que habría un pacto con líderes del narcotráfico, respondió “Hay una campaña en las redes que voy a Sinaloa, a Badiraguato a reunirme con miembros del cártel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse”, comentó el 31 de octubre pasado.

“¿Para qué voy a ir hasta allá, a Sinaloa para entrevistarme con los miembros del Cártel de Sinaloa? ¿Cómo le hacía el brazo derecho de (Felipe) Calderón, García Luna? ¿Iba a Badiraguato?”, dijo en referencia al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, que hoy es investigado en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.