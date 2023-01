Pide AMLO frenar grilla política tras accidente en Línea 3 del Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la administración capitalina tras el accidente de la Línea 3 del Metro en el que murió una joven y un centenar de personas resultaron heridas. Además, hizo énfasis en que existen “zopilotes” que aprovechan estas tragedias para hacer “grilla política”.

Cuestionado al respecto, López Obrador comentó: “Lo está viendo la jefa de Gobierno con mucha responsabilidad y se están viendo las causas y se va a informar. Se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada. Además, hay investigación judicial sobre esto”.

López Obrador afirmó que deben esclarecerse las causas. “Tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si fue una falla eléctrica si fue un acto premeditado. En fin, se tiene que saber qué sucedió y qué originó el accidente, y quiero aprovechar —porque se alborotan los zopilotes—, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo y todo lo que necesite el Gobierno de la Ciudad y la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, integra y honesta”.



El mandatario indico que existe gran influencia por la época electoral. “Como ya estamos en temporada electoral, aprovechan para descalificar, atacar, y todos tenemos que actuar con rectitud y asumir nuestra responsabilidad, pero no deja de haber grilla y politiquería”.



“Estamos hablando de una joven fallecida, heridos y el dolor humano. No se puede traficar con el dolor humano, eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole”, concluyó.