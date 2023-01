En duda futuro de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad: AMLO

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en vilo el futuro de Ricardo Mejía Bermeja como subsecretario de Seguridad Pública. Esto, cuando se rumora que podría ser candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido Verde.

“Si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, ya no va a desempeñarse con nosotros”, dijo López Obrador. Afirmó que se eligirá a un sustituto que va a seguir el mismo informe de Cero Impunidad.

“Es seguro que ya tengamos el relevo en caso de que fuese de esa forma”, dijo el presidente.

Mejía no tiene apoyo de AMLO

El presidente insistió que si apoyo está con quiem ganó la encuesta de preferencias realizada por Morena, es decir, Armando Guadiana. “A título personal, yo apoyo a quien participa en una encuesta y gana”.

“Es un asunto partidista, estatutario. El que gana es el que debe de recibir el apoyo, no del gobierno, sino de quienes simpatizamos aunque estemos con licencia”, dijo AMLO. “Hago la aclaración para que no digan que tengo dos candidatos. Yo apoyo a quien ganó la encuesta, aunque tengo licencia en mi partido. Esto no es un asunto de amistad, no es un asunto de que somos compañeros. No. Estamos en un proceso de transformación y lo más importante es eso”, concluyó.