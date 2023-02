AMLO prepara gira por América del Sur para septiembre

Después de más de cuatro años de haber asumido la presidencia de México, se espera que en septiembre próximo el presidente Andrés Manuel López Obrador realice su primer viaje oficial a América del Sur.

Así lo informó el titular del Ejecutivo Federal, quien dio a conocer que es muy probable que en ese mes haga una gira presidencial por Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Esto, tras haber sido invitado a la conmemoración por el 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, durante un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

También puedes leer: Dueño de Interjet es vinculado a proceso por defraudación fiscal

El presidente afirmó que tiene buenas relaciones con los mandatarios sudamericanos y puso como ejemplo una llamada que tendrá este viernes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En veremos, cambio en la Alianza del Pacífico.

Cuestionado sobre las declaraciones de Dina Boluarte, presidenta interina de Perú, en las que denuncia que México no ha entregado la presidencia de la Alianza del Pacífico -cambio por el que AMLO viajaría a Perú, pero que no se realizó por la crisis política que derrocó a Pedro Castillo- el presidente López Obrador dijo que no puede reconocer a un gobierno “espurio”, por lo que pidió analizar a la SRE los pasos consecuentes.

Te recomendamos leer: Cierran nuevo camino hacia el AIFA, recién inaugurado por AMLO y Del Mazo