Comienza la ola de amparos contra el nuevo reglamento del tabaco

Comercios, tienditas y pequeños comercios presentaron amparos contra el nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual impide exhibir en tiendas cajetillas de cigarros y otros productos de tabaco, además de prohibir en espacios públicos concurridos.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, el pasado 15 de enero de 2023, los comercios cuenta con 30 días hábiles para recurrir al amparo, es decir, tiene hasta el próximo 24 de febrero para presentarlos.

La Asociación Nacional de Pequeños Comercios (Anpec) y la organización ConComercio Pequeño informaron que ya interpusieron amparos ante el Poder Judicial, con lo cual buscan ganar la suspensión provisional de este reglamento.

Ley Antitabaco (Foto: ConComercioPequeño)

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, explicó que como asociación interpusieron una demanda colectiva en 25 estados de la República, que engloban 700 demandas individuales contra el nuevo Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco. El líder de los pequeños comerciantes dijo que este reglamento va en contra del libre comercio y lo que está generando es fortalecer el mercado negro, el contrabando y la piratería del tabaco, “las prohibiciones generan más consumo”.

Por su parte, la organización ConComercioPequeño SC informó que ya suman más de mil los amparos solicitados por comerciantes, de los cuales, los primeros 20 ya fueron otorgados.

Gerardo López Beltrán, presidente de ConComercioPequeño, afirmó que un sondeo que realizaron identificó que existen comercios que, por concepto de tabaco, están dejando de vender alrededor de mil 500 pesos diarios, pérdidas que se añaden a las de otros productos que se están dejando de vender por la carestía.

Expusó que esta medida que ha impactado duramente la economía de miles de comerciantes y sus respectivas familias, ya que las ventas de cigarro han caído hasta en 20% sin que signifique que haya bajado el consumo de tabaco.

🗣️ ¡AMPÁRATE!



📌 ANPEC te ofrece asesoría para amparar tu negocio de las recientes prohibiciones



📝 ¡Defiende tus derechos comerciales! #ProhibidoProhibir #DéjennosTrabajar pic.twitter.com/YmTOBdPG7i — ANPEC (@ANPECmx) February 8, 2023

“Estamos observando que en muchas tiendas de abarrotes ya no exhiben el producto, el consumidor no pregunta y da por hecho que no se tienen; en cambio, cuando pasan por los puntos del ambulantaje, en donde se exhiben marcas ilegales, productos caducados y cigarro suelto, pues ahí lo adquiere”, comentó el líder ConComercioPequeño.

Ambas organizaciones invitaron a los comerciantes a que se acerquen para recibir asesoría para ampararse en contra del Nuevo Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, pues alertaron que la fecha límite para interponerlos es el próximo viernes 24 de febrero, es decir, en menos de cuatro días.