Escasez de mano de obra pone en riesgo producción del campo mexicano

Más allá de plagas y pandemias, el campo mexicano está enfrentando una de sus más grandes crisis de la historia reciente: la falta de mano de obra, el envejecimiento de sus trabajadores y el poco interés de las juventudes por trabajar las tierras.

Esta situación puede poner en peligro, no solamente a la economía nacional, sino a la seguridad alimentaria de México y eventualmente del mundo, pues es un problema global, detallaron especialistas y expertos en la materia durante el encuentro “Mid Year Session” de la Federación Internacional de Periodistas Agropecuarios (IFAJ, por sus siglas en inglés), el organismo más grande de periodistas especializados del campo a nivel mundial, que se celebró del 23 al 27 de abril en Jalisco.

Para Luis Fernando Haro Encinas, director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la escasez de mano de obra es uno de los graves problemas que aquejan al campo mexicano actualmente, por lo que el consejo ha propuesto visas de trabajo temporal para centroamericanos.

Luis Fernando Haro Encinas. Director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (Miguel Velázquez)

“En el tema laboral estamos viendo un problema que no solo ocurre en Estados Unidos o Canadá, y que es la escasez de mano de obra. Esto cada vez se va intensificando más en México, ni qué decir en Estados Unidos. Como CNA hemos propuesto al gobierno el Plan Nacional de Jornaleros Agrícolas, el tema de visas de trabajo temporal, incluso para que México pueda traer trabajadores de Centroamérica para trabajar en el campo, con visas temporales como lo hace Canadá, que el 90% de su mano de obra es mexicana o de Centroamérica”, explicó Haro.

Además, explicó que se necesita garantizar las condiciones adecuadas de trabajo digno, de no trabajo infantil y de no trabajo forzoso. “Necesitamos que la mano de obra se quede en México y necesitamos mejorar las condiciones laborales y los salarios de esos trabajadores. Que podamos incorporar a más mujeres al campo y también a los jóvenes”.

Aldo Mares. CEO de Green Gold Farms. (Miguel Velázquez)

Para Aldo Mares, CEO de Green Gold Farms, empresa productora de berries y aguacates, ubicada en Ciudad Guzmán, Jalisco, la escasez de mano de obra tendrá su momento más álgido en abril próximo, temporada de cosecha. “Uno de los retos es cómo disminuir la escasez de mano de obra. El año 2022 fue el de mayor escasez de trabajadores de la historia. Nosotros estuvimos trabajando con 15% menos de lo óptimo y -aunque suene a muy poco- es muchísimo. Cuando no tienes gente, las plantas no están bien acomodadas y te enfocas en cosechar, pero no te da para cubrir todo”, explicó durante un recorrido con periodistas.

En el encuentro, Mares resaltó que 50% de su plantilla laboral es del estado de Jalisco, mientras que la otra mitad proviene de estados del sur y sureste del país. Además, destacó que 40% de la plantilla son mujeres jóvenes, la mayoría madres solteras.

El campo se está envejeciendo

Al problema de la escasez de mano de obra se suma otro factor: el envejecimiento de los productores, quienes en algunos sitios ya se encuentran cerca de una edad de jubilación.

Campo mexicano. Producción de frambuesa en Jalisco. (Miguel Velázquez)

“En el Estado de México, el promedio de edad de los productores es de 60 años y obviamente hay mucho más grandes”, explica Laura Tamayo, directora de Comunicación, Asuntos Públicos, Ciencia y Sustentabilidad para Bayer en México. “Cuando los jóvenes heredan las tierras prefieren construir -aunque sea ilegal- o prefieren otras cosas en vez de dedicarse al campo”, explicó.

Tamayo narró que, en el caso de la división agrícola de Bayer, existe el concurso anual “Semillas para el Futuro”, en el que se invita a jóvenes para que generen apps y productos tecnológicos para el campo. “A través de la tecnología cada día hay más interés y es bien interesante cómo hay mujeres jóvenes que se están metiendo al campo. Muchos de sus cultivos son muy de nicho, por ejemplo, el maíz rosa, ya que en México únicamente se producen 300 mil toneladas porque es un maíz muy gourmet, pero tienes a mujeres que están interesadas en el mercado gourmet”.

Tenemos que hacerles sexy el campo mexicano a los jóvenes. Se está avejentando, no sólo en México si no a nivel mundial. El arraigo de las personas en las zonas rurales es complicado. — Luis Fernando Haro Encinas, director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

El interés de los jóvenes en el campo está relacionado con las tecnologías que se desarrollan para tener mejores cultivos, pero también con la cocina gourmet. “Poco a poco estamos tratando de cambiar esa historia, pero todavía no estamos ahí. Pero hay buenas noticias, porque Google le está entrando al agro, Microsoft igual, entonces, a través de esas buenas noticias se van interesando. Creo que ahí vamos, pero tenemos un problema. Si no le entramos a la situación de la falta de jóvenes en el campo, en México y en América Latina vamos a tener un problema”.