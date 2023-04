“Tengan para que aprendan”, 68% de los mexicanos está a favor de las mañaneras, según encuesta

En medio de la polémica sobre los presuntos llamados a cancelar las conferencias de prensa matutinas, también conocidas como “mañaneras”, del presidente Andrés Manuel López Obrador, una nueva encuesta realizada por Poligrama reveló que 68% de los mexicanos está a favor del llamado “diálogo circular”, mientras que solamente 32% de los encuestados ven la transmisión en vivo.

Seguirán las mañaneras porque todos tenemos derecho a estar informados y también a disentir. pic.twitter.com/VR4gLIBhxi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 9, 2023

“Poligrama llevó a cabo un estudio de opinión a nivel nacional para conocer si las personas están de acuerdo o no con las ‘mañaneras’”, comentó la empresa.

Para llegar a este resultado, se realizaron mil encuestas telefónicas a nivel nacional a mujeres y hombres mayores de edad, el 10 de abril de 2023, en diferentes horarios.

Del total de personas encuestadas, 68% se dice a favor de las mañaneras y 32% en contra. Además, 32% sí ve la conferencia en vivo, de 07:00 horas a cerca de las 10:00 horas, mientras que el 68% no les da seguimiento en tiempo real.

Entre quienes sí ven la “mañanera”, 42% lo hace todos los días, 36% la ven dos a tres veces por semana, mientras que 7% lo ve una vez a la semana. El 10% la ve “de vez en cuando” y 5% lo hace “casi nunca”.

Sin embargo, 59% de las personas consideran que “consultan o les llega información” de las conferencias de prensa diarias, mientras 41% no lo ven así.

Finalmente, sobre si en las mañaneras “se distribuyen mentiras” o si “ayudan a que la gente esté más informada sobre el país”, el 65% considera que ayudan a estar más informado, mientras que 35% creen que se distribuyen mentiras.

“El tipo de muestreo fue mediante la selección aleatoria de hogares. Con un nivel de confianza del 95%. Se estima tener un margen de error de más / menos 3.10 puntos porcentuales”, concluye Poligrama.

3 preguntas con

Patricio Morelos, consultor socio de la encuestadora Poligrama.

Patricio Morelos Consultor socio de la encuestadora Poligrama. (Cortesía)

¿Cómo fue el proceso para realizar esta encuesta?

Esta encuesta nace en este debate entre si deben de seguir o no las mañaneras. Por un lado, está Dennise Dresser exponiendo está posibilidad de que deberían de eliminarse y, por el contrario, el presidente López Obrador (y algunas personas cercanas a él) diciendo que se mantienen porque es un mecanismo de comunicación.

Ahí fue donde dijimos: “Bueno, vamos a medir diferentes cosas”. Por un lado, si se está a favor o en contra. ¿Qué tanto consume la gente esta información? Y también, ¿Cuál es para el ciudadano el objetivo de este mecanismo de comunicación?

Hicimos una encuesta telefónica el día 10 de abril, está bastante reciente. Fueron mil encuestas telefónicas, lo que nos da un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de más menos 3.10 puntos porcentuales.

¿La encuesta fue a teléfonos fijos? ¿Cómo se explican los resultados de Poligrama cuando hay otras encuestas que indican que las personas cada vez pierden más el interés en las mañaneras?

No es una encuesta a teléfonos fijos, son a teléfonos móviles porque a teléfonos móviles nos permite poder llegar prácticamente a todos los segmentos de edad: los hombres y mujeres de los diferentes niveles socioeconómicos. Cuando tú encuestas únicamente teléfonos fijos, definitivamente hay un sesgo de sobre todo de edad y también en lo socioeconómico. Entonces aquí se hizo un estudio a teléfonos móviles.

La encuesta, nos dice el 68% de la gente está a favor, es decir, casi siete de cada diez. Sin embargo, la segunda pregunta, nos dice que el 35% ve, digamos de manera permanente, las mañaneras. Tú me preguntarás “¿por qué?” y aquí viene lo interesante. La aprobación del presidente López Obrador -podemos hacer un agregado de muchas de las que difunden- anda más o menos en 60%. Entonces, tiene mucho sentido que el ciudadano que aprueba el presidente López Obrador, pues también apruebe la mañanera como el principal ejercicio o mecanismo de comunicación del presidente, desde mi perspectiva. Esto va bastante alineado a la aprobación del presidente.

La mañanera tiene diferentes vías de comunicación (Facebook, Twitter, YouTube, radio, televisión) y habría que considerar todos los canales por los cuales se difunde. Pongo de ejemplo los debates políticos, en las campañas. ¿Cuánta gente ve los debates? Realmente muy poca, sin embargo, el gran plus que te da el debate son esos contenidos que se difunden en los días siguientes para posicionarse. Por eso se dice que no importa ganar el debate, sino ganar el post debate. En la mañanera sucede un poco igual: no es tan importante quién lo ve todos los días en vivo por las mañanas, sino cómo recibe o no información después de la mañanera, tanto a partir de lo que se difunde en los medios, como a partir de lo que difunde el presidente, Morena, la oposición y más. No es tanto quien lo ve en vivo, sino todo lo que sucede después a partir del contenido de la mañanera y como el círculo político los medios, los empresarios y la sociedad civil comenta respecto a la agenda que se pone en ese día.

¿Se podría replicar esta encuesta en un periodo determinado para ver si hay algún cambio?

Podríamos hacer nuevos estudios de de continuidad. Ahora se levantó por el contexto que se está viviendo. Sin embargo, algo que hemos ido viendo a lo largo del gobierno de López Obrador es que sus números se mantienen muy constantes. Entonces, hay que vincular mucho este porcentaje de aprobación a las mañaneras, pues también a la aprobación del presidente López Obrador y me podría atrever a decir que, mientras la aprobación del presidente se mantenga elevada, pues muy probablemente también esta opinión positiva a las mañaneras seguirlá.

Creo que lo más importante de esta encuesta son dos cosas: la primera, la aprobación de las mañaneras y su vínculo también con la aprobación del presidente López Obrador y el análisis de lo que implica este ejercicio de comunicación. No nos podemos quedar únicamente con cuánta gente lo está viendo en vivo, sino cómo se replica todo ese contenido a lo largo del día y como todos terminamos hablando respecto a ello, ya sea a favor o en contra.

De una conferencia de prensa de dos o tres horas, pues nos podemos quedar con un clip de tres minutos y esos tres minutos son los que nos ponen a hablar durante el día. Creo que es fundamental para entender el porqué de la mañanera y también el impacto que está teniendo la mañanera tanto para el posicionamiento de la agenda de Morena y el gobierno como también para el posicionamiento y la reacción de la oposición.