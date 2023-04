Se aleja legalización de la marihuana y productos derivados de la cannabis en sexenio de AMLO

AMLO vs. marihuana El presidente ha indicado que no está de acuerdo con la legalización de la planta. (Cuartoscuro)

La legalización de la marihuana y de los productos derivados de la cannabis (así como sus diferentes usos) vuelven a estar en la mesa de discusión, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera revisar -para eventualmente cancelar- 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

López Obrador afirmó que las autorizaciones se dieron “a empresas vinculadas” con el expresidente Vicente Fox, durante “los últimos cinco días” del sexenio de Enrique Peña Nieto, algo que fue negado por Fox, quien llamó “pinocho mentiroso” al presidente de México.

Con esta postura, el presidente deja entrever su postura ante las drogas, la cual siempre había dejado en manos de “lo que determinen los especialistas”. En marzo de 2022 dijo que hay un “equipo interdisciplinario” atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso drogas con efectos leves, como la marihuana, pero reconoció que “no hay consenso al interior del Gobierno”.

Sin embargo, Hace unos días despotricó contra la NBA y autoridades de Estados Unidos por permitir el consumo de marihuana en basquetbolistas.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”, publicó en Twitter el 1 de abril.

Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales,… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2023

En México, la despenalización de la marihuana se mantiene en un limbo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación “liberó” el consumo de la marihuana al declarar inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud, esto, bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, el Poder Legislativo está obligado a presentar iniciativas de ley que le den sentido a lo que está diciendo la SCJN, “algo que por una u otra razón no lo hace”, dijo en entrevista para Publimetro, Rafael Soler Suástegui, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, en julio pasado.

“Ha habido una tirantez, o una disyuntiva, entre la Suprema Corte y el Poder Legislativo en donde una instancia dice una cosa y la otra dice otra cosa”, explicó Soler, quien añadió: “Llevamos años en esta situación y finalmente llegó a un punto en donde a las personas ya no les queda claro que sí o que no se puede hacer”.

3 preguntas con

Enrique Eliseo Minor Campa, director de Departamento de Economía en el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.

¿Qué lectura nos puede dar sobre la postura del presidente ante el consumo de marihuana y derivados de cannabis?

Este es un tema que en México se ha venido discutiendo desde hace ya un buen rato. Tiene varias vertientes precisamente referente al uso y comercialización de la marihuana, en general y en particular de los productos derivados.

¿Cuál ha sido el tema? En lo general, México ha transitado por un tamiz bastante moral, considerando también los efectos que tiene el abuso precisamente del consumo de este producto estupefaciente.

Si nosotros recordamos un poquito la historia de qué ha pasado con el uso y el consumo de algunos productos que se consideraban nocivos, podemos remontarnos incluso desde Estados Unidos y la ley para el consumo de bebidas alcohólicas que generó toda una problemática social muy fuerte. Al final de cuentas, lo que terminó haciendo, es favorecer a ciertos grupos económicos de actividades no lícitas que generan una serie de problemáticas que, en México, venimos padeciendo desde hace buen tiempo.

Creo que en esta discusión hace falta ver una visión más económica, en términos del comportamiento de la oferta y de la demanda.

En la medida en que exista demanda por ciertos productos, será muy difícil que esto se pueda erradicar.

Más allá de las cuestiones éticas y morales que puede tener el uso de ciertos productos, lo más importante es la posibilidad de reducir los riesgos cuando se controlan estos productos. Es decir, a lo que llamamos en general “la legalización” -que puede ser más que legalización, la “no prohibición” en el uso y consumo de ciertos productos- facilita su regulación.

En Europa, Dinamarca, Suiza, son países que no solo han permitido, sino que incluso tienen espacios específicos para que las personas que requieren el uso de estos productos puedan ser controlados vigilados y monitoreados, ya sea con fines médicos, sociales, y yo creo que nos falta mucho todavía para llegar a eso.

Creo que tal vez el sentido del comentario del presidente es que detrás de esto hay muchos intereses económicos, y hay muchos intereses no legales o incluso mucha corrupción, cuya lucha es la bandera principal de este gobierno. Entonces, se legalizan o se autorizan a ciertas empresas porque, de por medio, hubo algún acuerdo no lícito o de corrupción, y que derivó en esto.

No creo que la presidencia de la República tenga muy claro aspectos que tienen que ver con el uso de este de esta planta en muchos sentidos. Prohibir su uso también afecta el valor agregado que genera esta serie de productos a los cuales hacía referencia el presidente, porque es una planta que está procesada, tratada y en ese proceso pues hay un valor agregado de trabajo de inversión, de gente que hace este tipo de trabajos y que genera también empleos. Esto se puede lograr si existe una adecuada regulación.

Hay que tener claro que, desde el punto de vista de los mercados, si hay demanda por algún producto pues siempre va a haber alguien que lo ofrezca, sea legal o ilegal. Los mercados aparecen y funcionan independientemente de las condiciones legales o ilegales que pudieran estar detrás.

El panorama legal de la marihuana en México actualmente es complicado. El presidente ahora muestra una postura más definida, ¿cree que podría vetar la ley en caso de que sea aprobada? ¿La legalización de la marihuana tiene camino en este sexenio?

Es una muy buena pregunta porque en México, y creo que en todos los países, tenemos en estos momentos espacios de transición. Es probable -siguiendo la línea específica del presidente actual- que no tengamos un avance significativo en la legislación sobre el uso de la marihuana, de penalización de la marihuana en México. Es probable, pero mucho va a depender también del momento político que está por empezar en los próximos meses, que es precisamente la definición hacia 2024.

Hemos visto que, en nuestro país, muchos avances ocurren en dos momentos muy importantes (sobre todo en el ámbito de cuestiones legislativas): al inicio y al final de las administraciones porque van muy ligadas como consecuencia propia de los compromisos adquiridos en los procesos de campaña.

Entonces, yo no diría que está completamente muerta esta iniciativa, dado que ya está y lo que hace falta nada más es la promulgación y la discusión en lo particular. No diría que está completamente muerta, todo va a depender, creo yo, de cómo se mueven las aguas políticas que vienen y cómo se inicien las campañas y cuáles son los temas relevantes.

Lo cierto es que, ya sea durante el proceso de campaña o al inicio de la nueva administración, tarde o temprano esa legislación va a tener que pasar, porque no es algo que ocurrió durante este sexenio.

Es un pendiente que viene incluso desde los años 1940 y los años 1930, cuando en el periodo de Lázaro Cárdenas, incluso estaba permitido el uso de la marihuana. Las prohibiciones vinieron después. Hay una historia detrás de esto que no va a poder detenerse por mucho tiempo, porque detrás de toda prohibición siempre va a haber actividades ilegales. En la medida en que no se regule adecuadamente y solamente se prohíba, va a generar un caldo de cultivo para la delincuencia, para la violencia sistemática de ciertos grupos y todo lo que conocemos.

¿En qué aspectos deben de tener la atención los lectores de Publimetro interesados en este tema?

Para poder encontrar soluciones a muchos de los problemas que tienen efectos económicos, como es precisamente el uso de la marihuana, hay que abordar esos temas desde las perspectivas que corresponden y en este caso desde los aspectos económicos que están detrás. Existe demanda siempre que haya oferta. Siempre habrá ganadores y siempre habrá perdedores.

En la medida en que no entendamos cómo funcionan estos mercados, vamos a tener y vamos a subsistir todavía con problemas sociales, que cada día pueden ser más difíciles de resolver. La propuesta es ser abiertos y entender las problemáticas sociales desde todas sus perspectivas: ética, psicológica moral, social y económica