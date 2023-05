AMLO pide revisar difusión de videos sobre tragedia migratoria en Ciudad Juárez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desconocía la reserva que el Instituto Nacional de Migración hizo sobre los videos del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, por el que murieron 40 migrantes el pasado 27 de marzo. “No soy partidario de que se oculte la información, no sé porqué lo hicieron y voy a preguntar para que se permita toda la información”, comentó, aunque reconoció que puede ser por “el debido proceso” ya que las investigaciones continúan en curso.

López Obrador afirmó que “se está haciendo la investigación, ya hay detenidos, ya hay personas que están siendo procesadas. No sé cuántos están siendo procesados por este hecho”. Sin embargo, consideró que muchos de sus adversarios buscan utilizar este tipo de tragedias para golpear a su gobierno y responsabilizarlos “de todo”.

“No hay que dar motivos. ¿Por qué ocultar las cosas? El que nada debe, nada teme”, afirmó.

“Yo voy a pedir que se dé un informe hoy y por qué se guardó el video. Fue muy lamentable lo que sucedió. Para que se tengan los antecedentes, era un albergue o un lugar de retención de migrantes. En protesta, unos migrantes le prendieron fuego a unas colchonetas de nylon, pensando que con el fuego -no creo que buscando dañar a los demás, porque era dañarse a ellos mismos- y la protesta iban a salir o iban a ser atendidos. No imaginaron de que, con el fuego, sobre todo el humo, se iban a intoxicar los que estaban, porque la puerta estaba cerrada, traía un candado. Parece que quien manejaba la puerta y tenía la llave no estaba y fue pues muy lamentable, una tragedia”

El presidente señaló que ya se está castigando a los responsables “tanto a quienes iniciaron el fuego, como a las autoridades responsables”.

“Pero no sabía, hasta ahora que lo estás preguntando, que se había guardado el video. Yo soy partidario siempre, que se dé a conocer toda la información y que no se oculte nada. Por eso no le creo a los de la Transparencia (INAI), porque desde que surgió para simular que se combatía la corrupción, que no se permitía ocultar información, una de las primeras medidas que tomaron fue mantener bajo reserva los nombres de todos los que se beneficiaron con condonaciones de impuestos en la época de Fox”, dijo AMLO.