Noroña se reúne con Mario Delgado para tomar “cafecito” de la paz

Mario Delgado, dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó ‘tweet’ donde se le ve acompañado de Gerardo Fernandez Noroña, diputado del PT, esto después de que el petista explotó en contra de AMLO.

Tras el triunfo virtual de la maestra Delfina Gómez en los comicios del Estado de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con las ‘corcholatas’ de Morena para celebrar, cosa que a Noroña le molestó por ser excluido.

Por la tarde del martes, Noroña mencionó que nadie lo invitó a la cena con AMLO. “Yo hablé por la tarde con Mario Delgado porque me dijo que iba a estar en contacto con nosotros para construir el proceso de la candidatura de nuestro movimiento. No me dijo que fuera haber una reunión por la noche”.

Mientras que por la mañana de este miércoles, Mario Delgado compartió en la red social de Twitter la invitación para que el diputado Noroña acuda al Consejo Nacional de Morena donde van a establecer todo el proceso interno para elegir a los aspirantes a la candidatura presidencial.

“Cafecito con el compañero @fernandeznorona para invitarlo a nuestro Consejo Nacional este domingo donde estableceremos la ruta para el 2024. Nuestro reconocimiento y cariño a Noroña por su contribución al movimiento″, dice el ‘tweet’ del dirigente morenista.

