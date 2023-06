Los presidenciables de Va por México: qué dice la oposición de cara a las elecciones 2024

Va por México anunció su metodología para ganarle a Morena en las elecciones de 2024, donde reiteró la unión al interior de la coalición PRI-PAN-PRD y agregó la posibilidad de que el próximo “responsable” del Frente Amplio por México pueda emanar de la sociedad civil organizada, por ello, los perfiles más populares fijaron postura.

La mañana de este lunes 26 de junio, los líderes del PRI, PAN y PRD anunciaron durante una ceremonia que a partir del martes 4 de julio inicia el proceso para que la ciudadanía vote, a través de dos encuestas, por el responsable del Frente que competirá contra Morena y sus aliados (PT y PVEM) el próximo año.

Hoy PAN, PRI y PRD han decidido ir hacia adelante juntas y juntos como el #FrenteAmplioPorMéxico; estoy seguro que este método es el correcto porque involucra a la sociedad civil, y construye un proyecto democrático desde su origen rumbo al 2024.



Como quieran, quiero y estoy… pic.twitter.com/u9Gt5cfg5i — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) June 26, 2023

Como aún no son tiempos de precampaña, la alianza fue muy enfática en señalar que se trata de la conformación del Frente y no de la coalición, eso vendrá después de noviembre; no obstante, se destacó un grupo nutrido de personalidades que estaban en la primera fila de la ceremonia y ya enviaron mensajes oficiales a través de diferentes medios.

De entre los que destacan sus criterios está Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien sostuvo en su cuenta de Twitter que el PAN, PRI y PRD han decidido ir hacia adelante juntas y juntos como el Frente Amplio por México; “estoy seguro que este método es el correcto porque involucra a la sociedad civil, y construye un proyecto democrático desde su origen rumbo al 2024″, declaró el panista.

Comparto 50 preguntas que debemos considerar para el método de selección del Frente Amplio por México. pic.twitter.com/pMMa8gN9lm — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 26, 2023

Asimismo, de su mismo partido, destacó la senadora Lilly Téllez, quien manifestó sus dudas sobre lo que podría ocurrir en el proceso; sin embargo, a través de sus redes sociales, compartió 50 preguntas que se deberían de tomar en cuenta para la selección del responsable del Frente Amplio por México.

Del PRI, se destaca la publicación de Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, quien presumió su asistencia a la presentación del proyecto del Frente y llamó a la unidad y el trabajo en favor de México. Aunado a ello, está Claudia Ruiz Massieu, pues la senadora del tricolor señaló esto como un nuevo capítulo para la vida pública de la oposición.

Hoy inicia un nuevo capítulo en la batalla de los ciudadanos contra el mal gobierno de Morena. En unidad y diversidad, la oposición cierra filas para reconstruir a nuestro país. Estamos listos para lograr el México que mereces. pic.twitter.com/ee5Cb8TMqD — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 26, 2023

“Hoy inicia un nuevo capítulo en la batalla de los ciudadanos contra el mal gobierno de Morena. En unidad y diversidad, la oposición cierra filas para reconstruir a nuestro país. Estamos listos para lograr el México que mereces”, escribió en su cuenta oficial de Twitter después del evento en la CDMX.

En este sentido, se destaca que por parte del PRD y de la iniciativa privada, sólo se sentaron en primera fila Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex e impulsor de la coalición a través de Sí por México, y Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán por el sol azteca. Ellos, con estilo diferente, celebraron la unión entre opositores y ven con buenos ojos el modelo implementado para hacerle frente a Morena en 2024.

Debemos rescatar a México del desastre nacional, en el que nos tiene sumidos Morena. Por eso, hoy, anuncio mi aspiración a coordinar los esfuerzos del #FrenteAmplioPorMéxico.



Cambiar la realidad del país es posible y lo vamos a lograr. #ClaroQuesí#PorAmorAMéxico ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/4A4U1b7OkJ — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 26, 2023

“Debemos rescatar a México del desastre nacional, en el que nos tiene sumidos Morena. Por eso, hoy, anuncio mi aspiración a coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Cambiar la realidad del país es posible y lo vamos a lograr”, escribió el ex gobernador.

Por su cuenta, el empresario se mostró pensativo y refirió que será hasta el lunes 3 de julio, un día antes de que inicie el proceso interno, cuando se pronuncie definitivamente sobre su participación en la construcción del “responsable de la construcción del Frente Amplio por México”.

Para argumentar su postura, refirió que se encuentra meditando sobre la sustentabilidad jurídica del Frente, la posibilidad de conseguir el mínimo de 150 mil adhesiones digitales requeridas, las alternativas democráticas rumbo a 2024 y “las implicaciones de la participación en el mencionado procedimiento”.