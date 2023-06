¿Qué retos vienen para el gobierno de AMLO en la segunda parte del año?

A once meses de la elección federal de 2024, y mientras la definición de precandidaturas y candidaturas cada vez acapara más los espacios públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encamina al cierre de su sexenio, mismo que durará solamente cinco años y 10 meses, pues el cambio de gobierno será el 1 de octubre de 2024.

Al respecto, el presidente López Obrador se ha dicho “satisfecho” y “muy agusto” con lo que ha logrado en su sexenio.

“Desde luego, falta [mucho], me tengo que seguir aplicando para no dejar pendientes, no dejar obras inconclusas, terminar el Tren Maya, terminar el transístmico, terminar el aeropuerto de Tulum, terminar los sistemas de riego, vamos a dejar 100 mil hectáreas de riego; terminar los acueductos para que no se padezca por falta de agua; tener la red de tres mil sucursales del Banco del Bienestar para que la gente en esas sucursales reciban lo que por derecho les corresponde, sin intermediarios; el sistema de salud funcionando perfectamente y de manera gratuita... tenemos muchos pendientes todavía, pero vamos bien, se va avanzando”, comentó el mandatario.

López Obrador detalló el pasado 22 de junio las obras que están pendientes de lograrse, antes del fin de su mandato.

Afirmó que, en materia energética, se continúan modernizando las hidroeléctricas como en las presas la Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, todas en Chiapas. “Estamos cambiando y modernizando equipos, turbinas, en hidroeléctricas, y vamos a evaluar con la Comisión Federal de Electricidad”, añadió.

Internet para Todos, el programa social pendiente de AMLO

El presidente reconoció que Internet para Todos es otro pendiente, pero afirmó que “Vamos avanzando”.

“Mínimo vamos a llegar al 94% el año próximo, antes de que yo me vaya”, expresó.

“Estamos levantando, construyendo, 12 mil antenas en todo el territorio, por eso es que les digo de que sí vamos a cubrir el 94% de la población. Tenemos ahora como 75 por ciento, vamos avanzando. Les vamos a informar, porque ese es un compromiso que hicimos”, explicó.

3 preguntas con

Maribel Flores Sánchez: Directora de División de la Escuela de Ciencias Sociales

¿Qué retos vienen para el presidente López Obrador en esta segunda parte del año?

Prácticamente estamos hablando de la etapa final de esta administración. Estamos atentos a lo que ocurra, sobre todo en cuatro ámbitos fundamentales que son: la seguridad, la educación, la salud y, por supuesto, el escenario económico.

Si revisamos lo que está pasando en general en el mundo, pero también en México, con respecto a la inflación, me parece que sigue siendo un reto. Es importante comprender que el contexto político también es complejo, desde luego porque estamos enfrentando desafíos en materia de transición, es decir, lo que va a ser la sucesión presidencial.

En el ámbito político va a ser sumamente relevante que haya condiciones donde no se radicalice la vida política. Donde lo que está en curso, que tiene que ver con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia con respecto al desempeño del Poder Legislativo, pues también nos genere certeza, certidumbre, estabilidad política, que esto es fundamental, sobre todo porque de eso también depende el escenario económico.

En materia económica va a ser sumamente importante considerar el impulso que tiene capitalizar los beneficios del Tratado de Libre Comercio, el nearshoring, la reestructura de las cadenas de suministro a nivel global.

Algo que es muy importante y contundente, que sigue siendo un problema en México, tiene que ver con la inseguridad y la violencia. Se necesita un respeto pleno al Estado de derecho, porque solo así se podrá atraer inversión y que haya competitividad en el país. De esto depende también que salgamos del escenario lamentable donde nos encontramos, con la mayor tasa de homicidios en los últimos años. Esto es fundamental para la inversión, para el desarrollo de los negocios.

México tiene que avanzar para que haya más recaudación. Si se quiere gastar más, tenemos que generar mayores ingresos para el Estado y es fundamental que haya mayor capacidad del estado para poder recaudar.

Yo lo que creo es que va a ser un contexto muy complejo, me parece que tratando de generar finanzas públicas sanas, se podrá cerrar, teniendo una mayor concentración y enfoque en términos de lo que el gobierno sí puede gastar y debe gastar para poder cerrar lo mejor posible en los temas neurálgicos del país, pero definitivamente, los grandes retos de México no se van a resolver en un año.

P: ¿Beneficia al gobierno de AMLO que en los próximos meses sea la definición de las candidaturas –tanto del oficialismo como de la oposición– rumbo a las elecciones de 2024?

Estamos entrando en un periodo, que no es nuevo, que es la sucesión presidencial. Solo que estamos en un periodo atípico, porque el presidente actual empezó el cambio de gobierno prácticamente desde el año tres de gobierno. Se adelantaron todos los procesos.

¿Qué sucede en el último año de gobierno? Es parte del proceso de transición que haya una pérdida paulatina del poder, es decir, que haya mayor atención en la definición de los aspirantes, los precandidatos, los candidatos y luego la campaña.

Claro que estamos incluso fuera del marco legal, eso también es algo que hay que señalar. Estamos prácticamente en un limbo legal, porque estamos hablando de pronunciamientos muy parecidos a lo que ya es una definición interna de un partido, cuando ni siquiera se ha arrancado el proceso electoral.

No hay que olvidar que vienen múltiples renuncias en los próximos meses. Ahora solamente hemos visto al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero van a empezar a haber muchas más renuncias. No hay que olvidar que se eligen también gubernaturas y presidencias municipales, y diputaciones locales y federales y senadurías.

Viene un gran periodo de cambios políticos en este año. Antes de que acabe este año, vamos a ser testigos de una gran cantidad de renuncias, por lo tanto, a mí me parece que va a ser muy complejo garantizar la gobernabilidad.

En resumen, sería el gran reto de este periodo poder tener la capacidad de mantener la gobernabilidad en el país.

P: ¿En qué otros puntos deben tener la mirada puesta los lectores de Publimetro?

Considero que es sumamente importante estar atentos a la actuación de la autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una coyuntura política particularmente compleja. Recordemos, por ejemplo, la elección en Guerrero, donde se revocó una candidatura a nivel de gubernatura debido al apego a las leyes electorales.

Por tanto, es crucial que estemos muy pendientes de cómo la autoridad electoral procederá en esta ocasión, ya que somos testigos de una gran cantidad de movimientos, acciones y declaraciones, así como una proliferación de publicidad electoral en todas partes.

La autoridad debe resolver, observar y fiscalizar los recursos públicos que se utilizarán en la próxima campaña. Tal vez, más adelante o en algún momento, surja alguna comisión especializada en materia electoral, así como fiscalías especializadas en el tema. Es importante considerarlo en su momento.