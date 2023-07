Sororidad, empatía y resiliencia; ¿Qué significan las palabras que AMLO no comprende del todo?

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de conceptos como “sororidad”, “empatía” y “resiliencia”, señalando que son palabras de los que los publicistas recomiendan hablar a los candidatos a puestos de elección popular, pues “están de moda”, así como el cambio climático.

Al referirse al proceso interno del oficialismo y del bloque opositor rumbo a las elecciones federales de 2024, López Obrador advirtió que el uso de publicistas “ya no funciona”.

“Tampoco funcionan los publicistas. No les hagan caso. Los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México. Esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente. Les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural. No es lo mismo Valladolid, en Yucatán, que Chilpancingo (Guerrero) o Parral (Chihuahua) o San Quintín (Baja California). Son muchos Méxicos. ¿Qué van a saber estos?”, explicó.

López Obrador dijo que existen “recomendaciones básicas” de publicistas a candidatos, como “ríete” o “vístete de acuerdo a lo que le gusta a la gente”.

“Las frases. Hay unos a los que les recomiendan “habla más del cambio climático”. Hay una palabra que está muy de moda”, señaló, tras equivocarse al pronunciar “sororidad”, mezclándola con soloridad y sonoridad. “Imagínense, yo no alcanzo a decirlo... La resiliencia. La simpatía... empatía. Y por ahí”, añadió.

Sororidad: apoyo y colaboración entre mujeres, basada en la empatía

La Real Academia Española (RAE) define la sororidad como “amistad o afecto entre mujeres”. La RAE indica que la palabra “sororidad” proviene del inglés “sorority”. A su vez, el término inglés tiene su origen en el latín medieval “sororitas, -atis”, que se traduce como “congregación de monjas”. Este término medieval fue derivado del latín clásico “soror, -ōris”, que significa “hermana carnal”.

Sin embargo, en el contexto moderno, la sororidad se ha expandido para abarcar la solidaridad y el apoyo entre mujeres en general, independientemente de los lazos de parentesco.

La RAE también define a la sororidad como “relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento”.

En una definición más amplia, la sororidad es un término que se utiliza para describir una relación de solidaridad, apoyo y colaboración entre mujeres, basada en la empatía, el respeto y el reconocimiento mutuo.

Sororidad. Es uno de los conceptos más destacados en el movimiento feminista en México. (Cuartoscuro /Crisanta Espinosa Aguilar)

La sororidad promueve la idea de que las mujeres deben unirse y trabajar juntas en lugar de competir mutuamente. Se basa en la idea de que las experiencias, luchas y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad son compartidas y, por lo tanto, se debe fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo para superarlos.

También implica respetar y valorar la diversidad de experiencias y perspectivas dentro del género femenino. Busca desafiar y romper los estereotipos de género y las normas sociales opresivas que afectan a las mujeres. Alentando la sororidad, se busca crear espacios seguros donde las mujeres puedan expresarse libremente, compartir conocimientos, experiencias y recursos, y abogar por el cambio social y la igualdad de género.

Es importante destacar que el concepto de sororidad no se limita únicamente a las relaciones entre mujeres cisgénero, sino que también abarca las relaciones solidarias con mujeres transgénero y personas no binarias. La sororidad se basa en la idea de construir una comunidad inclusiva y respetuosa que promueva la igualdad y el empoderamiento de todas las personas que se identifican como mujeres.

Empatía: disposición a escuchar y comprender

Sobre la empatía, la RAE la define como el “sentimiento de identificación con algo o alguien”, proveniente del griego ἐμπάθεια empátheia.

También indica la RAE que es la “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”.

Empatía. Implica una atención genuina hacia los demás y la disposición a escuchar y comprender sus experiencias desde su propia perspectiva. (Pixabay)

La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, emociones y perspectivas de otra persona, poniéndose en su lugar y sintiendo lo que esa persona pueda estar experimentando. Es la capacidad de reconocer y conectar emocionalmente con los demás, mostrando sensibilidad hacia sus necesidades, preocupaciones y alegrías.

Cuando una persona es empática, puede comprender las emociones de los demás sin juzgar, ofreciendo un espacio seguro para expresarse y brindando apoyo emocional.

La empatía se basa en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, imaginando cómo se sienten y cómo reaccionarían en determinadas situaciones. No implica necesariamente experimentar exactamente las mismas emociones, pero sí permite conectar emocionalmente y mostrar comprensión hacia los demás.

Resiliencia: afrontar y superar los desafíos de la vida

Del mismo modo, la RAE define a la resiliencia como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

La RAE indica que la palabra “resiliencia” proviene del inglés “resilience”. A su vez, el término inglés tiene su origen en el latín “resiliens, -entis”, que es el participio presente activo del verbo “resilīre”. Este verbo latino se traduce como “saltar hacia atrás, rebotar” o “replegarse”.

Otra acepción que la RAE da a resiliencia, es la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”.

La resiliencia es la capacidad de una persona o comunidad para hacer frente, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas, traumas, cambios o crisis. Se refiere a la habilidad de mantener un equilibrio emocional y mental, así como de sobreponerse y salir fortalecido/a de las experiencias difíciles.

Resiliencia. No es un rasgo innato que se tenga o no se tenga, sino que es una capacidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo de la vida. (Pixabay )

La resiliencia implica tener recursos internos y externos que permitan afrontar y superar los desafíos de la vida. Incluye la capacidad de manejar el estrés, adaptarse a los cambios, mantener una actitud positiva, buscar soluciones creativas, establecer y mantener relaciones de apoyo, y aprender de las experiencias adversas.

Es importante destacar que la resiliencia no implica evitar o negar el sufrimiento, sino más bien se refiere a la capacidad de afrontarlo y seguir adelante. No se trata simplemente de “superar” las dificultades, sino de aprender, crecer y transformarse a través de ellas.

La resiliencia puede manifestarse de diferentes maneras en las personas. Algunas características asociadas con la resiliencia incluyen la autoconfianza, la habilidad para establecer metas realistas, el optimismo, la capacidad de regular las emociones, el apoyo social y la capacidad de buscar ayuda cuando se necesita.

A través de la adquisición de habilidades de afrontamiento, la búsqueda de apoyo y el autocuidado, las personas pueden aumentar su resiliencia y enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y adaptabilidad.