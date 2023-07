No existe ningún fenómeno político que pueda frenar a la Transformación: AMLO

Saltándose las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus simpatizantes rumbo a las elecciones de 2024: no caer en ninguna provocación, y ni siquiera discutir o tratar de convencer a sus opositores.

“El pueblo de México es mucha pieza, eso lo tengo que estar diciendo, porque durante siglos se ignoró al pueblo. Ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada; al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, añadió el mandatario.

También puedes leer: El día en que gane se le va a derramar la bilis a AMLO: Xóchitl Gálvez

López Obrador dio a conocer dos encuestas, a pesar de que no puede expresarse sobre la sucesión presidencial en 2024, en las que Morena tiene la preferencia rumbo al proceso electoral del año próximo.

“Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo. Además de que somos respetuosos de los derechos de los demás, además de que somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia, políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie, y esto es lo que quiero transmitir, que no nos ocupemos ni nos preocupemos, porque el pueblo de México está muy avispado”, comentó el mandatario, como respuesta a los rumores que apuntan de un complot del oficialismo en contra de Xóchitl Gálvez.

Te recomendamos: Periodistas alertan de complot mortal contra Xóchitl Gálvez similar al de Colosio

“Es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón. Es una invención, producto de un coraje exacerbado, porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y por sus privilegios. Ojalá y todo mundo se tranquilice, se serene”, añadió.