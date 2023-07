“Yo ni sabía que tenía empresas”: AMLO, tras denuncia de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no sabía que la senadora Xóchitl Gálvez tenía empresas y que la información privada que dio a conocer se la “hicieron llegar” como le han hecho llegar información “de todos”.

Así respondió el mandatario a la demanda presentada por Gálvez ante la Fiscalía General de la República, donde la senadora denuncia que el mandatario dio a conocer un escrito en el que se detallaban datos comerciales, bancarios y fiscales de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, “además de los domicilios fiscales de las empresas, su actividad económica, los nombres de las personas físicas que los representan, una relación de sus ingresos comerciales, sus depósitos en efectivo, sus gastos comerciales, su nómina pagada y su declaración de ingresos”.

“Ahora me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl, lo digo porque no creo que ahora por esto me vayan a castigar, a infraccionar, pero me está demandando que porque dí a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué dí a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. ¿Quién va a investigar? Pues ahora que ella está presentando la denuncia, que las autoridades investiguen”, comentó el presidente.

El mandatario señaló que lo único que hizo fue “dar a conocer que la señora recibió contratos en nueve años por mil 500 millones de pesos”.

“Que por cierto, de esos mil 500 millones de pesos, el 70% los recibió de empresas desarrolladoras de Miguel Hidalgo. O sea, que su empresa nada más es de una delegación, no es una empresa de toda la ciudad o de todo el país, porque el 70% de los contratos los entregaron o los recibió su empresa y la de sus familiares en la delegación Miguel Hidalgo. Pero bueno, ahora que me demanda, que la autoridad investigue”, añadió.

López Obrador dijo que le llega información de todos. “No es información oficial. Yo ni sabía de que tenía empresas, es hasta que me llegó ese documento”.

Le pedí a Claudio X. González que investigara, y está ayudando a Xóchitl: AMLO

El mandatario también señaló que dio a conocer la información privada de las empresas de Xóchitl Gálvez para que la investigada Claudio X. González. “Estos tienen una formación supuestamente para investigar casos de corrupción. Le mandé la información y, en vez de investigar, ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande; los abogados de Claudio X. González. Hay uno que fue ministro, Ramón Cossío. Son los que están investigando a la señora. Yo les mandé la información para que investigaran y ahora resulta que están defendiendo a la señora Xóchitl. Es como el mundo al revés, pues.”

Finalmente, el presidente dijo estar disponible si las autoridades le piden más información. “Si a mí me piden información, yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema”.

En su denuncia, la senadora aseguró que esta información es de carácter estrictamente confidencial por referirse a información privada, que necesariamente debió de haberse obtenido de bases de datos oficiales pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La legisladora consideró que las conductas del Presidente pueden ser constitutivas de uno o más delitos contemplados en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.