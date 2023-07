Xóchitl Gálvez exige transparencia en las denuncias que hay en su contra

La panista Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, acudió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Anticorrupción a entregar un escrito “para poder saber de qué se me acusa”.

El pleito entre la senadora Gálvez y el presidente de la república mexicana comenzó a principios del mes de julio después de que AMLO publicara en redes sociales un archivo con contratos donde la panista cobró 1 millón 400 millones de pesos por servicios de sus empresas.

Por la mañana de este lunes, la corcholata que busca representar al PRI, PRD y PAN en los comicios del 2024, arribó la Fiscalía General para ser informada sobre las denuncias que se le han impuesto por presunto abuso de funciones, tráfico de influencia y cohecho durante su gestión como jefa de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“El que nada debe nada teme”, dijo la panista Gálvez quien además aseguró que durante más de 30 años como empresaria no ha registrado ningún acto ilícito. “Todos mis contratos están en orden, tengo mis declaraciones fiscales anuales. Son las empresas de la familia, son empresas chingonas”.

“No hay enriquecimiento, no soy millonaria. No tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando como lo hacen muchos mexicanos en este país que trabaja (..) Lo que no se vale es que el presidente, a la mala, pues me quiera hacer denuncias. A lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna, como él dijera”, declaró la senadora panista.

Así mismo, Xóchitl Gálvez abrió la invitación para todas las personas que tengan dudas sobre sus cuentas o patrimonio. Además, puntualizó que “la declaración patrimonial no está completa, está completo en el Senado pero el Senado no la hace pública (...) Ellos reservan la parte de cierta información privada por protección de datos personales, pero yo no tengo ningún problema en que se sepa todo lo que yo tengo”.

“Nunca he tomado un peso ajeno y ser empresario no es un delito. Ojalá hubiera más empresarios, ser ‘talegón’ como ciertas personas sí es un delito”, declaró la aspirante de la coalición ‘Va por México’.

El que nada debe, nada teme. https://t.co/LHpKejJMyd — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

Te recomendamos: Sheinbaum aboga por AMLO tras señalamientos de posible atentado contra Xóchitl Gálvez