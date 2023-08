Xóchitl Gálvez es el reflejo de AMLO que Sheinbaum enfrentará

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz es una de los 12 aspirantes que buscan posicionarse como la persona responsable en construir el Frente Amplio por México rumbo a los comicios del siguiente año, esto a través del proceso interno de la coalición ‘Va por México’.

se analizó a la ingeniera Xóchitl Gálvez en torno a la imagen pública que la panista ha reflejado en su trayectoria durante la recolección de “simpatías” para llegar a la siguiente fase del proceso interno del PRI, PRD y PAN.

Para ello, Schievenini dejó en claro que la imagen pública es un “tema de percepción”, donde lo que la gente capta significa su propia realidad ante una estrategia que los políticos implementan para llegar al poder.

Xóchitl Gálvez es una aspirante que trae un “discurso y una narrativa muy similar a López Obrador” y que ha funcionado en las últimas semanas tras el pleito entre el presidente de México con la misma panista, después de que éste publicara en redes sociales los ingresos de ella.

Xóchitl Gálvez en Palacio Nacional. (Presidencia)

Fernando Schievenini aclaró que la aceptación de los mexicanos hacia Xóchitl es por el mensaje que refleja al decir “yo soy pueblo, vendí gelatinas y vengo desde abajo. Ahora soy la empresaria, sí, pero pues me lo he ganado y te compruebo cómo me lo he ganado”, siendo que su personalidad y estilo de vida no coincide con los demás perfiles del PAN.

“Ahí puede ocurrir algo muy curioso, porque a lo mejor el panismo per sé va a decir: esta mujer no me representa, pero con mi enojo con López Obrador es la mejor opción”, visualizó el asesor de imagen pública y politólogo, quien además resaltó que “en temas de voto fértil, ella va a lograr que mucha gente empiece a votar”, incitando a que los ciudadanos que nunca ejercen su derecho al sufragio, vayan y voten en los siguientes comicios debido a la narrativa similar que tiene con AMLO.

“Tiene buena percepción, se me hace una mujer muy congruente, se me hace una mujer muy aguerrida. Ella tiene la imagen de la mujer latina mexicana, con los ‘pantalones’ con las ‘agallas’”, señaló Fernando Schievenini.

Por último, el especialista afirmó que “no es coincidencia que López Obrador la posicionó en sus mañaneras (...) Obrador no es tonto y está posicionándola hasta que en un momento le va a dar una que le va a ‘tasajear’ los pies y ahí se va a acabar, y no le va a dar tiempo a la oposición de meter a alguien más”.

