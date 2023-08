IMSS alerta por ayuno intermitente y otras “dietas alternativas” promovidas por “coaches de vida”

Las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad matan más que la violencia en México, por lo que muchas personas recurren a las redes sociales para saber cómo combatir esta pandemia; sin embargo, las llamadas “dietas alternativas” explicadas por “coaches de vida” suelen ser dañinas para la salud, por lo que el IMSS alertó a la población sobre estas prácticas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registrado que las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus producen cerca del 35% de las muertes en México (20.9% y 14%, respectivamente), por lo que insiste en que la alimentación de las familias debe de ser balanceada desde niños para generar hábitos saludables que incrementen la calidad de vida.

Actualmente, las dietas que buscan el déficit calórico a través de estrategias como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica o la dieta vegetariana prometen la reducción de grasa corporal de manera acelerada porque el organismo metaboliza las reservas de lípidos y, en consecuencia, la apariencia física se mejora, además de que se reduce el colesterol y se reduce la posibilidad de desarrollar afecciones por sobrepeso y obesidad.

Sin embargo, los “coaches de vida” no explican que todas estas prácticas tienen sus riesgos, deben de ser supervisadas por un experto, no son permanentes y, por particularidades del individuo, sus efectos no son los mismos.

Lilia Hernández Alvarado, coordinadora delegacional de Nutrición del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Zacatecas, señaló que, entre las desventajas que tiene el ayuno intermitentes están la sensación de hambre, irritabilidad, náuseas, dificultad para concentrarse y ansiedad, por lo que no se recomienda a todas las personas ni se recomienda como un mecanismo de largo plazo.

En YouTube se pueden ver tutoriales de estas dietas (YouTube)

La nutrióloga explicó que el ayuno intermitente es una estrategia riesgosa para niños, adolescentes y personas mayores a 70 años, ello porque existen condiciones hormonales propias de esa edad que se pueden ver afectadas y reducir la calidad de vida en quien practica esta técnica.

“Tampoco se recomienda en personas con antecedentes de trastornos de la alimentación, ni personas que padezcan ansiedad o depresión ya diagnosticada por un especialista de la salud mental. No lo vamos a recomendar a personas con enfermedad renal crónica porque tienen un metabolismo completamente diferente de las grasas y las proteínas, por la naturaleza de su enfermedad”, especificó, por lo que insistió en que se debe de acudir con un especialista.

En redes sociales se promueven las dietas alternativas para bajar de peso (Facebook)

En cambio, recomendó una alimentación saludable basada en el “plato del bien comer”, que incluye tres grupos de alimentos: cereales (arroz, pan, tortilla), proteínas de origen animal (pollo, pescado, huevo, leche y queso) y vegetal (frijol, haba, garbanzo, lenteja, soya) y el de frutas y verduras, que aporta vitaminas y minerales.

Señaló que el ayuno intermitente tiene el objetivo de aportar pocas calorías, menores a las que la persona gasta durante el día, para que el cuerpo pueda utilizar otros nutrientes como son las grasas como fuente principal de energía y con eso lograr la reducción de peso, en las medidas corporales y porcentaje de masa grasa; no obstante, cada organismo presenta un impacto diferente, por lo que es importante recibir una atención especializada a la hora de buscar la reducción de peso.

“Como alternativas últimamente hay varias opciones, como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta vegetariana; la recomendación para la población general es que llevemos una alimentación saludable, y después, considerando las características de nuestro paciente, vamos a poder adaptar alguna de las opciones terapéuticas siempre y cuando estén bien vigiladas por un especialista en nutrición, con un soporte científico”, sostuvo.

Finalmente, recomendó los programas de NutrIMSS, a los cuales los derechohabientes tienen derecho a través del método de consulta en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).