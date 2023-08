“¿Quién pompó?”, pregunta AMLO ante proliferación de espectaculares de políticos

“Cuando vean a alguien que se anuncia mucho, hay que decirse “¿Y quién pompó?”, como decía mi paisano ChicoChé, “¿Quién pompó espectacular?”, comentó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la proliferación de espectaculares de políticos en distintos puntos del país.

Cuestionado sobre presunta promoción del diputado Ignacio Mier en Puebla, el presidente López Obrador respondió: “Yo creo que todos deben de actuar de manera responsable. Por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, el gobierno federal no interviene en un proceso electoral”.

López Obrador hizo referencia a que el expresidente Vicente Fox “ayudó al fraude para que se impusiera a Felipe Calderón, es público y notorio” y que el entonces candidato Enrique Peña Nieto utilizó “muchísimo dinero”. “No estoy inventando nada, ahí está el caso del que era director de Pemex, que ha declarado que recibían dinero para la campaña”, comentó.

“Todas esas prácticas hay que combatirlas. Y acerca de la publicidad, aquí hemos dicho de que eso no sólo es indebido e ilegal, sino que resulta contraproducente, porque la gente ya está muy informada, muy consciente, y ya no se deja manipular. ¿Qué se va a dejar manipular cuando ve un cartel o un espectacular, donde ni se parece el futuro candidato o candidata? Le quitan como 10 o 20 años, los maquillan y todo. Eso no ayuda en nada”, explicó.

Sin hacer mención a los recursos con los que se pagan los espectaculares, López Obrador preguntó: “¿Qué hacer hacia adelante?”, a lo que se respondió: “Decirle a la gente: no te dejes engañar, no permitas que te manipulen, infórmate y actúa con libertad. Tu voto es libre, secreto, decide de acuerdo a tu consciencia, no de acuerdo a la publicidad, porque esto no es comprar un producto chatarra”.